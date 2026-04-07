Samsung отчете осемкратен ръст на тримесечната печалба благодарение на AI чиповете

Samsung Electronics отбеляза осемкратно увеличение на тримесечната си печалба, което надмина значително очакванията, подчертавайки стабилното търсене на чипове за изкуствен интелект на фона на пазари, разтърсени от войната в Близкия изток, съобщава Bloomberg.

Клиентите, начело с доставчиците на облачни услуги, увеличават поръчките си за памет с висока пропускателна способност и други чипове, използвани в центровете за данни за обслужване на AI услуги, което води до ръст както на обемите, така и на маржовете в този конгломерат, произвеждащ от чипове до смартфони.

Акциите на Samsung, които поевтиняха от върха си през февруари, поскъпнаха с до 4,9% по време на ранната сутрешна търговия в Сеул във вторник, разсейвайки част от опасенията, че конфликтът между САЩ и Иран вреди на устойчивостта на разходите за енергоемък хардуер за изкуствен интелект. Акциите на конкурента SK Hynix отбелязаха ценови ръст от 5,3%.

Samsung отчете предварителна оперативна печалба от 57,2 трлн. вона (37,9 млрд. долара) за тримесечието, приключило през март – ръст от 755% до рекордно ниво – спрямо средната прогноза на анализаторите за 39,3 трлн. вона. Приходите са се покачили до 133 трлн. вона спрямо средната прогноза от 116,8 трлн. вона. Компанията ще публикува пълен финансов отчет, включващ нетната печалба и разбивка по подразделения, на 30 април.

„Всичко се дължи на чиповете за памет и резултатите им са по-силни от очакванията“, заяви Санджив Рана, ръководител на отдела за проучвания в CLSA Securities Korea, изчислявайки, че приносът на чиповете за памет може да е близо 90% от общата оперативна печалба. Предлагането е „много ограничено“ за HBM и конвенционалните DRAM продукти, каза той.

Най-голямата компания в Южна Корея доминира в световните доставки на памет заедно със SK Hynix и Micron Technology. През последните години триото все повече пренасочва производството си към HBM, използвана в AI ускорителите на Nvidia, което води до свиване на предлагането на конвенционална памет.

Оперативната печалба на Samsung за първото тримесечие значително надвишава резултатите от другите тримесечия и надмина сумата от 43,6 трлн. вона, които компанията е реализирала за цялата 2025 г. Износът на полупроводници от Южна Корея – барометър за глобалното търсене на технологии – е скочил с 151,4% през март до рекордните 32,8 млрд. долара, показват данни на правителството.

„Samsung е в разгара на цикъл на рязко възстановяване на печалбата“, пишат в доклад анализаторите на Morgan Stanley.

Анализаторите остават оптимистични по отношение на най-голямата компания в Южна Корея, като до голяма степен отхвърлят опасенията относно оптимизацията на изкуствения интелект чрез предложения като TurboQuant на Google или Claude Mythos на Anthropic.

Средната продажна цена на DRAM паметта в световен мащаб скочи със 64% през първото тримесечие в сравнение с предходното, отбелязват анализаторите от Citigroup в доклад от 2 април. За Samsung Citigroup прогнозира годишна оперативна печалба от 310 трилиона вона (206 млрд. долара) през 2026 г., като посочва, че очаква силното търсене в областта на изкуствения интелект да поддържа цените.

По-рано тази година Samsung беше първата компания, която започна да доставя на пазара HBM4 от ново поколение на клиентите си, след години на трудности и забавяния в сертифицирането, които позволиха на конкурента SK Hynix да доминира в тази доходоносна сфера. Акциите на Samsung поскъпнаха с над 120% миналата година, изоставайки от скока на SK Hynix, който беше над 270%.

Samsung представи своя авангарден чип HBM4E на събитието GTC на Nvidia миналия месец, където шефът на американската компания Дженсън Хуанг заяви, че усъвършенстваната 4-нанометрова технология на корейската компания ще бъде използвана за производството на процесори Groq 3. Samsung също така сключи сделка за доставка на HBM4 чипове на Advanced Micro Devices.