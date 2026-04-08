Revolut открива офис в Париж в стремеж да разшири дейността си в Европа

Британската финтех компания Revolut планира скорошно откриване централата си за Западна Европа, която ще се намира във френската столица Париж. Това е пореден сигнал, че фирмата, оценена последно на 75 млрд. долара, се стреми да ускори растежа си чрез разширяване на континента, предава Bloomberg.

Компанията е подписала 10-годишен договор за наем на офис площи в историческия бизнес квартал „Бурс“, според изявление от сряда. Очаква се служителите ѝ да се нанесат там до началото на 2027 г., разполагайки се на общо шест етажа от сградата, която се намира недалеч от местния банков надзорен орган.

„Това е най-доброто от двата свята - традиционни финанси от едната страна и технологии от другата,“ казва в интервю Беатрис Коса-Дюмюржие, главен изпълнителен директор на Revolut за Западна Европа. „Това е, което сме и което искаме да покажем“, добавя тя.

Франция е един от най-големите пазари на Revolut по отношение на растежа. Финтех компанията има 7 млн. клиенти в страната и се стреми да достигне до 10 млн. до края на 2027 г. Дигиталната банка цели да стане основната банка за европейските служители, но също така и да привлече повече бизнес клиенти.

Сред конкурентите в това отношение е BoursoBank - френската дигитална банка, собственост на Societe Generale, която наскоро достигна почти 9 млн. клиенти.



Новият офис на Revolut ще приюти служители за Париж и Западна Европа, като компанията се е ангажирала да наеме над 400 души. Голяма част от позициите във Франция са свързани с управление на риска и съответствие с регулациите – ключов фокус, след като финтех компанията подаде заявление за банков лиценз в страната миналата година. Това се случи, след като фирмата обеща да инвестира 1 млрд. евро във Франция през следващите три години.

Получаването на френски банков лиценз би засилило възможността ѝ да предоставя финансови услуги, особено ипотечни кредити и спестовни продукти. Компанията вече е лицензирана европейска банка и е регулирана от Европейската централна банка и Литовската централна банка.

Компанията също така се стреми да привлече повече заможни клиенти, докато разширява услугите си за управление на богатство.

Revolut се превърна в един от най-ценните стартъпи в Европа. Компанията отчете 4,5 млрд. паунда (около 5,2 млрд. евро) годишни приходи миналата година. През септември тя стартира процес, който позволява на служителите да продават акции при оценка на компанията от 75 млрд. долара.

Компанията има над 70 млн. клиенти по света, повече от някои от най-големите европейски банки, макар че средно депозитите на клиентите и приходите на Revolut са значително по-малки. Наскоро Revolut подаде и заявление за банков лиценз в САЩ.