Meta се готви да върне назад придобиването на Manus след забраната на сделката от Китай

Meta Platforms се готви да отмени придобиването на стартъпа за изкуствен интелект Manus, след като в понеделник Китай забрани сделката от съображения за национална сигурност, предават източници на Wall Street Journal.

Meta купи Manus – с централа в Сингапур, но свързан с Китай стартъп, специализиран в създаването на агенти за изкуствен интелект – през декември за 2,5 млрд. долара и бързо предприе стъпки за интегриране на новата технология в системите си. Всякакви опити за отмяна на придобиването биха означавали раздяла на двете компании.

Друго усложнение е, че инвеститорите в Manus, сред които е и базираната в Калифорния компания за рисков капитал Benchmark, вече са получили възвръщаемостта си, посочват запознати източници.

Meta получава значителни приходи от китайски рекламодатели, които таргетират потребители извън Китай, въпреки че Facebook и други приложения на Meta са блокирани в страната.

Няколко бивши инвеститори в Manus от Азия, включително Tencent, HSG и ZhenFund, са планирали да си сътрудничат, ако Meta пристъпи към разваляне на сделката, казват някои от източниците.

Пекин е дал на двете компании предварителен срок от няколко седмици, за да развалят сделката и напълно да възстановят китайските активи на Manus до първоначалното им състояние, казват някои от източниците. Това включва изтриване на всички предишно прехвърлени данни или технологии от Meta. Пекин също така е обмислял налагането на санкции на Manus и Meta, ако сделката не може да бъде напълно отменена, казват тези източници.

Benchmark не е отговорила веднага на искане за коментар. Всички замесени страни не са предоставили коментар.

Сделката разгневи Пекин, който започна да я разглежда веднага след обявяването ѝ, а през март привика двамата съоснователи – Сяо Хун и Дзи Ичао – за обсъждане на придобиването. По-късно на двамата мениджъри беше казано да не напускат страната до приключването на разследването.

Преди обявяването на забраната са се провели разговори за евентуална сделка, която да отговори на опасенията на Пекин, като една от предложените отстъпки е напускането на основателите на Manus от Meta. Според запознати Meta, която в някои случаи е наемала ръководните екипи на стартъпи, без да ги изкупува, е признала, че ще трябва да позволи на основателите на Manus да напуснат като част от отмяната на придобиването.

Забраната изпраща послание към други потенциални китайски основатели, които обмислят да изнесат технологията си извън компанията в момент, когато напрежението в сектора между САЩ и Китай е засилено. И двете страни затегнаха контрола върху износа и ограничиха трансграничните инвестиции.