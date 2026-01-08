Българският стартъп Payhawk търси оценка от 2 млрд. долара в нов кръг от финансиране

Payhawk - българският стартъп, който помага на компаниите да управляват разходите си, е в начален етап на преговори за набиране на ново финансиране, което може да удвои оценката му до около 2 млрд. долара, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.

Компанията води преговори за набиране на повече от 100 млн. долара, посочват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като обсъждат конфиденциална информация. Преговорите са в ранен етап и числата за финансирането и оценката могат да се променят, добавят те.

Представители на Payhawk не са отговорили на запитването за коментар на Bloomberg.

Този кръг на финансиране е знак за продължаващия интерес на инвеститорите към европейските стартъпи във финтех сектора, който отдавна е сектор с растеж за континента, въпреки че оценките и размерите на кръговете на финансиране изостават от тези в САЩ и Китай.

Финтех секторът е „устойчив“ в Европа въпреки интензивната конкуренция за финансиране от стартъпи в областта на изкуствения интелект, смята анализаторът от PitchBook Навина Раджан. „Извън AI, в Европа наблюдаваме някои от най-големите стъпки напред във финтех пространството, като се има предвид зрелостта на такива компании“, каза тя.

Българската компания, създадена през 2018 г., е един от редицата стартъпи, които се появиха през последното десетилетие, за да помогнат на компаниите да управляват разходите за пътувания и карти на служителите, плащанията в брой и към доставчици, както и фактурите по по-автоматизиран и рационализиран начин. В тази сфера се появиха няколко европейски „еднорога“ като Pleo и Spendesk.

Въпреки това те са подложени на натиск от добре капитализирани конкуренти от чужбина. Базираната в Сан Франциско компания Brex е събрала над 1 млрд. долара и миналата година получи лиценз от Европейския съюз, който проправя пътя за пълно разгръщане на континента. Brex очаква годишни нетни приходи от 500 млн. долара за 2025 г., съобщи Bloomberg News.

Публикуваните годишни повтарящи се приходи на Payhawk - по-тесен показател, показващ годишната стойност на активните абонаменти или договори, достигат 39,5 млн. евро за 2024 г.

Payhawk посочва като свои клиенти компании като нидерландския стартъп за електроскутери Dott и британската верига ресторанти Gaucho. Сред по-ранните му инвеститори са Lightspeed Venture Partners и Greenoaks Capital.