Revolut се отказа да купува банка в САЩ, ще кандидатства самостоятелно за лиценз

Британската компания Revolut е отменила плановете си да купи американски кредитор и вместо това ще кандидатства за американски банков лиценз, съобщи Financial Times в петък, позовавайки се на запознати с въпроса.

Според медията компанията е провела разговори с американски представители относно кандидатстването за лиценз през Службата за контрол на валутата (OCC) с надеждата за бърз процес на фона на дерегулациите на администрацията на президента Тръмп.

В отговор на новината Revolut е заявила пред Ройтерс, че продължава активно да проучва всички възможности, включително подаване на заявление за банков лиценз de novo в САЩ.

„Американският пазар е от решаващо значение за глобалната стратегия за растеж на Revolut и нашият дългосрочен план е да създадем банка в САЩ“, казва компанията в изявление, изпратено по електронна поща до Ройтерс.

Компанията, оценена на 75 млрд. долара и смятана за най-високо оценявания финтех в Европа, заяви през септември, че проучва възможността за закупуване на американска банка, за да ускори глобалната си експанзия, и обмисля пускането на кредитни карти на родния си пазар.