Три технологични компании в България имат по над 1500 IT специалисти

DXC Technology оглавява класацията на 60-те най-големи работодатели в технологичния сегмент в България. Компанията има екип от 3439 специалисти, работещи в IT отделите у нас към момента. Тя е следвана от SAP Labs Bulgaria с 1700 души и Hewlett Packard Enterprise (HPE) с 1500 служители. Това показва актуализираната класация на платформата за IT професионалисти в България DEV.BG, базирана на данни от Job Board-а на организацията относно броя на служителите в IT отделите на компаниите.

По данни на организацията в България към момента има близо 66 хиляди специалисти, които работят в сектора.

Списъкът с челната петорка се допълва от компаниите VMware Bulgaria (1300) и DraftKings (1000), което означава, че и петте водещи компании са чуждестранни работодатели. Това са и компаниите с четирицифрен брой IT специалисти в екипа.

Българската компания, която е най-напред в класацията, е "Сирма", която заема десето място с 550 служители.

Според информацията 61,4% от компаниите в тазгодишната класация са чуждестранни, а останалите малко над една трета (38,6%) са български.

Общо 14 са дружествата, в които този брой е между 500 и хиляда души, а тези, в които работят между 100 и 500 технологични професионалисти, са 137.

Общо 171 компании са включени в челните 60 позиции на тазгодишната класация поради равния брой служители в някои от тях. Това подчертава конкурентния характер на българския IT пазар, който въпреки забавянето в търсенето на нови кадри през последните месеци, все още предлага голямо разнообразие от възможности за специалистите в сектора, отчитат в DEV.BG.

От гледна точка на вида дейност – повечето компании разработват технологични продукти. Голяма част от тях – близо 40%, са посочили и повече от една дейност.

Класацията е изготвена въз основа на информация, предоставена от самите компании в техните профили в Job Board-а на DEV.BG към 13 март 2025 година. Тя отразява броя на служителите в IT отделите в България, като не взема предвид показатели като оборот или общ брой служители. Компаниите с еднакъв брой IT специалисти споделят една и съща позиция в класацията.