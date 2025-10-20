Vodafone планира система от подводни кабели в Черно море, която ще достига и до България

Vodafone Group и Vodafone Ukraine ще започнат изграждането на система от подводни кабели с висок капацитет в Черно море, която да свърже Европа и Азия, съобщава Mobile Europe.

Vodafone Ukraine е собственост изцяло на Neqsol Holding.

Първото полагане на кабел в рамките на системата Kardesa е планирано в България през 2027 г., като ще има точки и в Грузия, Турция и Украйна. Работата в Украйна ще се случи само в международно признати безопасни зони. Проектът ще увеличи разнообразието от цифрови маршрути в региона. Последното е изключително важно, тъй като подводните кабели се превърнаха в цели за саботажи и също така са уязвими от случайно преминаване на котви през тях.

Xtera е наета да управлява и изпълнява проекта, чието пълно изграждане и инсталиране ще струва 100 млн. евро.

Кабелната система Kardesa ще добави капацитет от над 500 Tbps в целия Черноморски регион.

Vodafone твърди, че глобалното търсене на нови маршрути за интернет трафик нараства експоненциално. В световен мащаб има 5,8 млрд. потребители на мобилни услуги, като 80% от тях притежават смартфони, показва проучването на GSMA “The Mobile Economy 2025”.

Очаква се броят на мобилните потребители да нарасне с 12 на сто до 2030 г., а по-голямото потребление на 5G, изкуствен интелект, стрийминг услуги и интернет на нещата да увеличи търсенето на по-голям капацитет.

Системите от подводни кабели отговарят за 97-98% от международния интернет трафик и „всеки нов маршрут е от решаващо значение за цифровата икономика“, твърди Европейската комисия.