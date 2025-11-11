Анализа Узарди: Живеем в епоха на преходи – несигурността ще остане новата норма

Настоящият икономически цикъл е белязан от множество едновременни преходи: демографски, технологичен, енергиен и геополитически – това заяви Анализа Узарди, ръководител на отдела за моделиране на развити пазари в Amundi, в интервю за Investor Finance Forum, който се провежда днес в Интер Експо Център в София. По думите ѝ тази комбинация от трансформации определя новото лице на глобалната икономика – свят, в който несигурността не е изключение, а трайна характеристика.

Според Узарди дори облекчаването на паричната политика може да не доведе до очаквания подем, защото високата несигурност прави бизнеса и потребителите по-предпазливи. „Основният риск е не какво ще направят централните банки, а как ще реагират икономическите субекти – дали ще се осмелят да инвестират и потребяват,“ обясни тя.

Анализа Узарди Анализа Узарди е ръководител отдел „Моделиране на развити пазари“ в Amundi Investment Institute. Тя се занимава с макроикономика от 2010 г., със специален фокус върху развитите икономики, и допринася за „Глобалните икономически перспективи“ на Amundi, като подкрепя решенията в Групата за макростратегия и за инвестиционни платформи. Тя участва и в консултантска дейност с институционални клиенти и клиенти от трети страни. Анализа се присъединява към Amundi през 2002 г. Преди това е била анализатор по разпределение на активи, фокусиран върху облигации с фиксирана доходност от 2009 г., и институционален портфолио мениджър в Дъблин, специализиран в портфейли с множество активи за институционални клиенти. Има магистърска степен по приложна иконометрия от Университета в Павия и е сертифициран финансов анализатор. През 2015 г. участва в разработването на индекса на CFA Society, наречен CFA – Radiocor Financial Business Survey.

Що се отнася до Европа, посоката е правилна – континентът работи за по-голяма независимост в ключови сфери като енергетика, отбрана, технологии и продоволствена сигурност, посочи Узарди. „Въпросът е колко бързо можем да приложим тези политики“, изтъкна тя.

За инвеститорите Amundi препоръчва балансиран и добре диверсифициран подход. „В такава несигурна среда най-добрият инструмент е диверсификацията – както по класове активи, така и по региони и сектори,“ заяви Узарди. Очакванията на компанията са централните банки да продължат постепенното облекчаване на политиката си, а фискалната политика да остане умерено положителна както в Европа, така и в САЩ.

По отношение на България и предстоящото ѝ влизане в еврозоната, Узарди е умерен оптимист: „Българската икономика вече е силно интегрирана с европейската. Влизането в еврозоната ще увеличи преките чуждестранни инвестиции и ще задълбочи икономическата връзка. Възможно е краткосрочно ценово коригиране, но ефектът ще е временен“, прогнозира тя.

В заключение тя призова инвеститорите: „Не се страхувайте от промените – във всяка трансформация се крие възможност. Несигурността е предизвикателство, но и шанс за създаване на по-устойчиви, добре диверсифицирани портфейли.“