Честита 2026 година! Тя започва с промяна. От 1 януари България прави ключова стъпка напред, заменяйки лева с евро – промяна, която поставя икономиката ни в нова рамка на сравнение и възможности. Това не е само смяна на валутата, но и тест за зрелостта на институциите и бизнеса.

В такава среда успехът ще зависи още повече от информираните решения, от способността да се чете контекстът зад числата и да се разпознават тенденциите навреме. Investor.bg ще продължи да бъде мястото, където икономическите процеси се разглеждат в дълбочина – с данни, анализ и критичен поглед, отвъд краткосрочния шум.

Нека 2026 година донесе устойчив растеж, повече предвидимост и доверие и нови възможности – за бизнеса, за пазарите и за личния ви успех.

Благодарим ви, че сте с нас. Весели празници и наздраве!

Екипът на Investor.bg