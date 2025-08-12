Разговор между Лавров и Рубио открива пътя за срещата между Тръмп и Путин в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили по телефона някои аспекти от подготовката на предстоящата в петък среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп за войната в Украйна, съобщават от Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

В изявлението, публикувано в платформата Telegram, се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори.

Плановете за преговорите са потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков. По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна.

Малко по-рано Белият дом съобщи, че Тръмп и Путин ще се срещнат в петък в Анкоридж, щата Аляска, в петък.

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна в сряда с лидерите на Европейския съюз (ЕС) и украинския президент Володимир Зеленски.

Междувременно Зеленски изключи Киев да се съгласи да отстъпи територии на Русия при евентуална мирна сделка, както и да изтегли украинските войски от Донбас, предава Франс прес.

Зеленски предупреждава, че ако регионът, който включва Донецка и Луганска област, попадне под контрола на Москва, то той ще послужи като трамплин за бъдеща офанзива на Кремъл срещу Украйна и опит за териториални придобивки в Запорожка, Днепропетровска и Харковска област.

Зеленски определя очакваното посещение на руския президент в американския щат Аляска като победа за Русия, предава АФП. "Първо, (Путин) ще има среща на американска земя, което според мен е лична победа за него", казва украинският президент. Той коментира, че срещата ще извади руския президент "от изолацията" и ще забави евентуални нови американски санкции срещу Москва.

(БТА)