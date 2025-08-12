Срещата Тръмп-Путин вече е триумф за Москва, икономиката ѝ и пазарите

До преговорите между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп все още остават няколко дни, но предстоящата среща между двамата лидери за преговори за прекратяване на войната в Украйна вече се разглежда като победа за Кремъл, за руската икономика и за световните финансови пазари, пише CNBC.

Преговорите ще се състоят в петък в Аляска.

„Това вече е голяма победа за Путин, който за първи път от 2007 г. насам е поканен да се срещне с американския президент на американска територия. От негова гледна точка това е чудесно постижение – без условия, без Украйна, без никакво европейско представителство. Това вече е триумф“, коментира Ричард Портс, декан на факултета по икономика в London Business School.

Има опасения, че Украйна може да бъде принудена да отстъпи на Москва териториите, окупирани от Русия, а нагласата на Киев не е оптимистична, тъй като нейни официални представители, включително президентът Володимир Зеленски, досега не са били поканени да участват в преговорите.

Киев заяви, че без негово участие няма да бъде сключено споразумение за бъдещето му, а европейските лидери настояват за участието на Украйна. От своя страна, САЩ заявиха, че обмислят да поканят Зеленски, съобщи NBC News.

Междувременно икономисти отбелязват, че преговорите, които се провеждат, докато Русия постига победи на бойното поле в Южна и Източна Украйна, без да се очертава споразумение за прекратяване на огъня, вече са победа за Путин и неговата икономика, съсредоточена върху войната. Тя трябва да се справя с международни санкции и упорито висока инфлация, която през юни достигна 9,4%.

„[Путин] започва от относително силна позиция на бойното поле. Те напредват... От друга страна, от икономическа гледна точка, той започва от слаба позиция. Руската икономика не е в много добро състояние. Имат значителен фискален дефицит, отчасти защото приходите от петрол са намалели значително, а петролът и газът [са надолу] поради цената на петрола. И... това е слаба икономика“, коментира Портес.

Влизайки в преговорите със силна позиция на бойното поле, Русия вероятно ще иска незабавно облекчаване на санкциите като част от всяко споразумение за прекратяване на огъня, както и териториални отстъпки от страна на Украйна.

Кремъл смята, че сближаването с Вашингтон е възможност не само за икономическо възстановяване, а и за инвестиции. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви в събота, че „икономическите интереси на нашите страни се пресичат в Аляска и Арктика и има перспективи за осъществяване на мащабни и взаимноизгодни проекти“, заяви Кремъл.

Портес отбелязва, че ако Тръмп „имаше търпението и желанието да приложи санкциите по подходящия начин, то изчакването [за провеждане на преговори] би довело до много значителна промяна в баланса на силите“.

В момента обаче Тръмп обмисля, но засега се въздържа от засилване на санкциите срещу Русия. Вместо това Вашингтон заплаши оставащите търговски партньори на Кремъл като Индия с „вторични санкции“ и допълнителни мита заради продължаването на покупките на руски петрол, които финансират военната машина на Москва.

На въпроса дали Тръмп би могъл да наложи по-строги санкции, за да принуди Путин да сключи мирно споразумение, Портес отговаря: „Може ли някой да предскаже какво ще направи президентът на САЩ от един ден за друг? Това е много трудно“.

„Вероятността от засилване на натиска чрез санкциите е значителна, но... предвид желанието на Тръмп да спечели Нобелова награда, вероятността да засили санкциите на този етап не изглежда много висока, но той може да промени решението си утре“, допълва Портес.

Печеливша ситуация за акциите в сектора на отбраната

Световните финансови пазари реагираха положително на съобщението в петък, че преговорите за прекратяване на войната ще се състоят в най-скоро време, като борсите в Европа и САЩ отбелязаха ръст.

Спот цената на златото, смятано за актив убежище в периоди на геополитически сътресения и сътресения на финансовия пазар, отбеляза спад с около 1% до 3364 долара за тройунция сутринта в понеделник, но сега е нагоре с 0,3% до близо 3353 долара за тройунция към 11:15 ч. българско време.

Книжата на германската компания Rheinmetall поскъпват с 1,3%, а на Hensoldt с 0,5%. Цената на акциите на Renk поскъпват с 2,9%. Книжата на френската компания Thales и на италианската Leonardo прибавят към цената си съответно 0,9% и 1,5%. Междувременно листнатата в Лондон Babcock поскъпва с 0,6%, докато BAE Systems поевтинява с 0,2%.

Кристофър Гранвил, управляващ директор на TS Lombard, коментира, че преговорите в крайна сметка ще се окажат „победа за акциите на европейските компании в областта на отбраната“.

Гранвил коментира, че ако мирният процес се провали, все пак ще има нужда от попълване на изчерпаните запаси от оръжие на САЩ и Европа, което „би било много добре за поръчките и доставките за Rheinmetall и акциите на всички други европейски отбранителни компании“.

„Или ако има мирно споразумение, какво виждаме? Виждаме много силна руска армия, която – въпреки че думите „победа“ и „поражение“ ще се използват често, а вероятно не бива, в известна степен е надделяла. Тази реалност ще принуди европейските правителства да продължат да увеличават поръчките си в областта на отбраната, а това също е добре за акциите на отбранителните компании в Европа. И в двата случая те печелят“, коментира Гранвил.

„Пазарът, разбира се, от време на време отразява това и когато тези [акции в областта на отбраната] отбележат леко понижение, според мен трябва да се възползвате от тази слабост и да купувате“, допълва той.