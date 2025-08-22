САЩ търсят да купят кобалт за 500 млн. долара

Министерството на отбраната на САЩ се стреми да закупи кобалт за стратегическите си запаси за първи път от десетилетия. Това е поредната стъпка, която Вашингтон предприема, за да укрепи вътрешните доставки на критични метали, пише Bloomberg.

Агенцията за отбранителна логистика (DLA) търси оферти за до 7500 тона кобалт през следващите пет години в рамките на договор на стойност до 500 млн. долара, според тръжните документи, публикувани тази седмица.

DLA не е купувала кобалт от 1990 г. насам, според източник на информационната агенция, запознат с детайлите.

Търсенето на кобалт се увеличава драстично през последните години поради употребата му в батерии. Елементът е от решаващо значение и за редица приложения във военните системи. Сплавите на основата на кобалт се използват в боеприпаси и реактивни двигатели. Металът се прилага и при производството на магнити, използвани в клапи, колесници и повърхности за управление на полета на самолети.

Покупката на Пентагона подчертава промяната в мисленето на правителството за такива метали и би била сериозна намеса на пазара на кобалт, както и около една шеста от некитайските доставки на кобалт от легиран клас, според изчисление на Bloomberg.

Това се случва, след като цените вече се покачиха заради забрана за износ от водещия производител на метала Демократична република Конго.

В продължение на много години DLA беше продавач, а не купувач на кобалт, тъй като съкращенията на бюджета през 90-те години на XX век и в началото на XXI век я доведоха до продажбата на някогашните гигантски запаси, натрупани по време на Студената война.

През последните години обаче осигуряването на вериги на доставки на метали като кобалт се превърна в политически приоритет, за да се намали зависимостта от Китай. Пекин доминира в преработката на кобалт и други метали за батерии, като натрупа значителен собствен държавен запас чрез Националната администрация за хранителни и стратегически резерви, по-известна като Бюрото за държавни резерви.

От Пентагона не са отговорили веднага на искане за коментар.

В тръжните документи DLA посочва, че търси оферти за доставки на кобалт от легиран клас само от трима производители: звена на Vale SA в Канада, Sumitomo Metal Mining Co. в Япония и завода Nikkelverk на Glencore Plc в Норвегия. Агенцията иска от доставчиците да предложат фиксирани цени за доставките за период от пет години.

Според търговци този ход вероятно ще повиши цените на кобалта, особено на метала от легиран клас, който е малка част от общия пазар.

Цената на кобалта се повишава с 42% през годината досега, след като правителството на Демократична република Конго наложи забрана за износ, за да поддържа цените.

Не е ясно обаче дали DLA ще успее да закупи всичките 7500 тона. Търговци казват, че има много малко доставчици, които биха могли да отговорят на изискванията на агенцията. В тръжните документи се посочва, че правителството възнамерява да похарчи минимум 2 млн. долара и максимум 500 млн. долара за договора. При текущите цени 7500 тона кобалт струват около 313 млн. долара.

Търсенето на кобалт идва на фона на множество публикувани търгове от Пентагона за по-малко от месец. Това е индикация, че звеното на министерството, което се занимава с покупките в рамките на критични вериги на доставки, се стреми да използва новосъздадената си покупателна способност, разрешена съгласно подписаното от президента Доналд Тръмп законодателство за данъци и разходи. Този фискален пакет отпусна около 2 млрд. долара на Агенцията за отбранителна логистика за закупуване на материали, които САЩ смятат за съществени и критични за националната сигурност.

Предишната администрация на президента Джо Байдън също искаше да засили снабдяването с критични минерали и в края на 2023 г. Конгресът прие нов Закон за упълномощяване за националната отбрана. Той даде на DLA по-голяма свобода да прави дългосрочни покупки без одобрението на Конгреса, от което се нуждаеше преди това. Законът гарантира и 1 млрд. долара годишно финансиране.

От 30 юли насам агенцията публикува няколко търга за критични материали, вкл. за ниобий, графит и антимон, всичките доминирани от Китай.

Министерството на отбраната на САЩ публикува повече търгове за придобиване на материали през тази фискална година, отколкото през която и да е друга от края на Студената война.