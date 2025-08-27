Мерц се стреми да привлече новобранци в германските въоръжени сили

Кабинетът на германския канцлер Фридрих Мерц одобри законопроект, чиято цел е да стимулира значително набирането на кадри за въоръжените сили като част от отговора на новите рискове за сигурността след нашествието на Русия в Украйна, предава Bloomberg.

Въпреки че военната служба ще остане доброволна, законът включва разпоредба, която може да възстанови задължителната военна служба, ако броят на кадрите не е достатъчен, отменяйки прекратяването на наборната служба през 2011 г. Той ще влезе в сила през януари, след като получи подкрепата на парламента.

Целта е да се увеличи числеността на войските с около 180 хил. души до около 460 хил. военни, включително най-малко 260 хил. активни войници и около 200 хил. запасняци, сочи документ, разпространен от правителството в Берлин.

„Искаме да направим военната служба по-привлекателна и да убедим повече млади хора да се запишат“, заяви Мерц на пресконференция в Берлин в компанията на министъра на отбраната Борис Писториус, като изрази оптимизъм, че мерките ще бъдат достатъчни за набирането на достатъчно войници.

„Но бих искал да добавя, че ако преценим, че е необходимо да предприемем допълнителни действия, ще го направим“, допълни той. „Това вече е записано в закона“.

Един от основните приоритети на Мерц, откакто встъпи в длъжност през май, е да възстанови и разшири отдавна пренебрегваните въоръжени сили на Германия и той се ангажира да превърне Бундесвера в най-силната конвенционална армия.

Коалицията от консервативния блок ХДС/ХСС на Мерц и социалдемократите на финансовия министър Ларс Клингбайл ефективно освободи разходите за отбрана от националните ограничения за заемане на средства, но недостигът на военни в Бундесвера и липсата на интерес към кариера във въоръжените сили сред младите хора остават препятствия.

Повечето млади германци се противопоставят на военната служба. Графика: Bloomberg LP

За да подчертае значението на закона за правителството на Мерц, кабинетът проведе заседанието си в сряда в министерството на отбраната вместо в канцлерството за първи път от 1992 г.

Съгласно законопроекта ще бъде въведено изискване 18-годишните мъже, родени през или след 2008 г., да попълнят въпросник за здравето, уменията и желанието си да служат, като част от усилията за насърчаване на ангажираността с Бундесвера. От 1 юли 2027 г. те ще трябва да се подлагат и на медицински преглед.

Законът, основан на коалиционното споразумение на управляващата коалиция, не е достатъчен за някои от консервативните съюзници на Мерц, които искаха клауза за автоматично задействане на наборната служба, ако доброволният модел не успее да привлече достатъчно военни.

Писториус заяви по-рано в сряда, че е оптимист, че правителството може да направи службата във въоръжените сили достатъчно привлекателна, за да се избегне необходимостта от задължителна наборна служба, която е стандартна практика сред някои съюзници от НАТО и Европейския съюз.

„Не става въпрос да изпращаме някого на фронта, тъкмо напротив“, заяви той пред радио Deutschlandfunk.

„Силен Бундесвер в рамките на НАТО допринася за ефективно възпиране, така че никой да не трябва да отива на война. Става въпрос за възпиране на всеки, който би могъл да ни атакува“, коментира Писториус.

Томас Ерндл, депутат от Бундестага от консервативния блок на Мерц, обеща да настоява за промени в законопроекта в долната камара на парламента.

„Няма да позволим той да бъде приет без значителни промени“, заяви той във вторник пред изданието Tagesspiegel. „Бундесверът трябва да посочи колко военни са му необходими, за да изпълнява задачите си, и след това да му бъде гарантиран този брой – нито повече, нито по-малко“, коментира Ерндл.