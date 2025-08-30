Защо САЩ разполагат военни кораби край Венецуела?

Американският президент Доналд Тръмп засилва кампанията си за „максимален натиск“ срещу социалистическата власт на Венецуела с разполагането на военни кораби, самолети и войски в южната част на Карибско море, пише Bloomberg TV Bulgaria в материал. Администрацията на Тръмп нарече президента Николас Мадуро наркотерорист, който организира трафик на наркотици от най-високото ниво на правителството, а американското правителство предложи 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста му.

Разполагането на военноморски сили идва, след като Вашингтон засили санкциите и дипломатическите усилия за изолация срещу режима на Мадуро по време на първия мандат на Тръмп.

Действията на администрацията на Тръмп представляват най-голямата мобилизация на американския флот в Латинска Америка от нахлуването в Панама през 1989 г. Не е ясно какво точно се цели с разполагането на военноморски сили. То може да е сигнал за мащабна операция срещу разпространението на наркотици, символично демонстриране на сила или дори опит да се отстрани Мадуро от властта.

Защо Тръмп се насочва към Венецуела?

Министерството на отбраната на САЩ изпраща над 4000 моряци и морски пехотинци във водите около Латинска Америка, както и най-малко три разрушителя и един ракетен крайцер.

Администрацията на Тръмп твърди, че целта е да се прекъсне потока на незаконни наркотици към САЩ и да се разбият отговорните картели. Това следва съобщенията за по-широкообхватна директива от Тръмп към Пентагона да се подготви за възможността да използва военна сила срещу латиноамериканските трафиканти. Усилията на САЩ за борба с потока на наркотици от региона обикновено се поемат от Агенцията за борба с наркотиците и Бреговата охрана, а не от военните.

Администрацията се фокусира върху противодействието на дейността на Cartel de los Soles – „Картел на слънцата“, позовавайки се на знаците със слънце, носени от венецуелските военни офицери – престъпна мрежа, за която американската власт твърди, че е ръководена от членове на въоръжените сили на Венецуела. САЩ определят организацията като „наркотерористична“ и твърдят, че има преки връзки с Мадуро и други високопоставени служители на властта. Според американските власти групата разпространява кокаин и работи в съюз с други големи престъпни синдикати, включително венецуелския Tren de Aragua и мексиканския картел Sinaloa.

Американската власт твърди, че значителна част от наркотиците, произведени в Латинска Америка, преминават през Венецуела. Властта на Мадуро оспорва това, като твърди, че само 5% от опитите за контрабанда на наркотици преминават през карибското крайбрежие на Венецуела, а по-голямата част преминават през Колумбия и Тихия океан. Венецуелските власти подчертават собствените си усилия в борбата с наркотиците и твърдят, че към 25 август тази година са заловили около 52,7 тона наркотици.

Как реагира Мадуро?

Мадуро отговори с комбинация от войнствена реторика и военни действия, както и с някои мерки за деескалация.

Мадуро и други представители на властите във Венецуела публично осъдиха операцията на САЩ, наричайки я „неморален и незаконен” опит за смяна на режима.

В демонстрацията на сила Мадуро обяви разполагането на милиция, като заяви, че милиони цивилни са готови да бъдат въоръжени и разположени. Той също така нареди мобилизацията на 15 000 войници на границата на Венецуела с Колумбия и забрана на използването на дронове във венецуелското въздушно пространство. Министърът на отбраната Владимир Падрино обяви, че военни кораби ще бъдат изпратени да патрулират териториалните води, включително в зона, която е ключова за венецуелските петролни доставки.

Мадуро направи и някои отстъпки. На 24 август той освободи осем политически затворници и разреши на други петима да бъдат под домашен арест. Той поддържа известна степен на сътрудничество със САЩ, като продължава да приема венецуелски граждани, депортирани от страната.

Как реагира международната общност?

Ключовите съюзници на Мадуро бързо осъдиха разполагането на американски военни кораби.

Китай, Русия и Иран излязоха с изявления, в които се противопоставиха на всякакво използване или заплаха с употреба на сила в международните отношения и на намеса във вътрешните работи на Венецуела.

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва критикува действието, като твърди, че военната интервенция е грешка, която би дестабилизирала целия регион. Колумбийският президент Густаво Петро нарече обвинението на САЩ, че Мадуро е тясно свързан с Картел де лос Солес, „лъжа като оръжията за масово унищожение на Ирак“. Той предупреди, че намесата на САЩ ще превърне Венецуела в конфликт, подобен на този в Сирия, и ще въвлече съседна Колумбия „в същия хаос“.

Продължението на материала може да прочетете на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.