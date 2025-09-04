Украйна методично унищожава "очите" на Русия в Крим и на руска територия

На територията на Крим още от 2014 година руснаците разполагат плътно различни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), коментира говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук в единната новинарска емисия на Украйна. Той отбеляза, че приоритет на украинските военни е унищожаването на тези системи и "очите" - радиолокационните системи, за да могат да изпълняват операции по освобождаването на полуострова.

Информациите за ударите в региона показват увеличаване на активността на украинските операции за отслабване на отбраната на полуострова. Преди дни военното разузнаване съобщи, че е поразило уникалния радиотелескоп РТ-70, разположен в Крим още от съветско време. След 2014 година той е превърнат във военен обект за наблюдение.

В последните седмици има регулярни атаки по други подобни съоръжения на полуострова, включително и по обекти, част от руската навигационна система Глоснасс, както и на територията на Русия. В нощта срещу 3 септември украински дронове повредиха радиолокационна станция край Анапа (Краснодарския край).

Геолокализирани данни показват, че в нощта срещу 4 септември под обстрел са били радиолокационни системи в Ростовска област. Министерството на отбраната на Русия съобщава за 46 свалени дрона тази нощ, като 24 от тях са били над Ростовска област и 16 - над Черно море.

Системите за ПВО не достигат за защита на стратегически обекти

Плетенчук каза още, че руснаците заместват бързо унищожените от дроновете системи ПВО и радари в Крим, но така оголват други райони и няма достатъчна защита за стратегически обекти като рафинериите например. Ръководителят на безпилотните сили в украинската армия Роберт Броуди ("Мадяр") отчете поражения, които неговото звено е нанесло на 17 рафинерии и петролни бази през август. Според изчисления на Ройтерс ударите са намалили капацитета за преработка на петрол със 17%, а според други оценки - с 13%.

Насочените атаки ограничиха доставките на бензин и задълбочиха кризата на руските бензиностанции в редица области. През последните дни бяха регистрирани места, в които бензин липсваше, или се продаваше с купони, както и дълги опашки по бензиностанциите.

Украйна нанесе и удари по петролопровода "Дружба", които за кратко прекъсваха доставките за Унгария и Словакия. Заради тях обаче Будапеща наложи санкции срещу етническия унгарец Броуди и забрани достъпа му до територията на Унгария.

Русия ще изпълни задачите си или по дипломатически, или по военен път

Ако няма възможност за решение на войната в Украйна по мирен път, Русия ще пристъпи към изпълнение на целите си по военен път, заяви в Пекин пред руски медии президентът Владимир Путин. Според него украинската армия не може да изпълни пълномащабна военна операция, само успява да удържа настъплението, а резервите са "на критично ниво".

Путин обяви още, че руското настъпление се движи с различен темп в различните зони, но по всички направления е успешно.

В същото време украински и руски военни наблюдатели отбелязват, че в Донецка област ситуацията е динамична и позициите се сменят непрекъснато. Украинците също признават, че в момента нямат ресурс за мащабно настъпление, въпреки че успяват да блокират руските атаки и да подобряват позициите си.

Руската армия не изпълни нито една от целите на лятната офанзива

През трите летни месеца и руската армия не успя да изпълни нито една от целите, които бяха поставени от ръководството, смята украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Той посочва неуспеха на не само многократно коментираната заповед на руския президент Владимир Путин за създаване на буферна зона в Сумска област, но и невъзможността да бъдат обкръжени градовете Покровск, Костянтинивка, Купянск, Сиверск и Борово. Смисълът на тази задача е да създаде възможности за градски боеве през есенно-зимния сезон, когато условията са тежки.

Според Коваленко руските военни са планирали лятото да влязат в Лиман, което също не се е случило.

Анализаторът отбелязва, че лятната офанзива не е изцяло неуспешна - руснаците са овладели 1574 кв. км площ, но това са предимно поля и напълно унищожени села. Ситуацията обаче повдига въпрос дали руската армия е способна на мащабна общовойскова настъпателна операция, каквато беше през първите месеци на войната - за три месеца в началото на 2022 година руските военни окупираха 36 500 кв. км. След това настъплението им беше ограничено. За да осъществи нова такава операция Москва трябва да обяви всеобща мобилизация, смята още Коваленко.

Русия усилва натиска в Лиманското направление

Русия усилва натиска в Лиманското направление, показва сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1288-ия ден от началото на пълномащабната война. Регистрирани са 41 бойни сблъсъка. Най-горещата точка остава Покровското и свързаното с него Новопавливско направление, където ВСУ съобщава за 73 атаки през миналото денонощие.

Руски военни кореспонденти критикуваха и операциите, които предприемат военните в последните седмици, развявайки руските флагове в градове, които са в сивата зона. "Знаменосците" обикновено биват елиминирани, а кадрите не водят до нищо, отбелязват военните анализатори. Последните такива кадри бяха разпространени от Купанск, за който няма ясна информация какви зони от коя войска се контролират. В района ВСУ съобщава за шест атаки през последните 24 часа.

Като цяло данните сочат леко повишаване на интензивността на бойните действия - регистрирани са 180 директни бойни сблъсъка през миналото денонощие. Русия е извършила и 63 въздушни удара със 118 управляеми авиационни бомби, от които 24 в Курска област. Регистрирани са още и 5000 артилерийски обстрела и малко над 6000 fpv-дрона, насочени към позиции на фронтовата линия и близките населени места.

Европа е готова да предостави гаранции за сигурността на Украйна

Европейските лидери от т.нар. "коалиция на желаещите" са готови да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, договорени в последните дни. Очаква се те да обсъдят детайлите по-късно днес на среща в Париж, в която лично ще участва Володимир Зеленски, а по-късно да проведат и разговор с американския президент Доналд Тръмп.

Говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова отхвърли категорични идеята на европейските гаранции, наричайки ги "гаранции за опасност за европейския континент", пише френското издание Le Monde.

Няма никакви сигнали, че Русия иска да сложи край на войната, коментира украинският президент при пристигането си в Париж и очаква Европа и САЩ да увеличи натиска за намиране на дипломатическо решение. Доналд Тръмп заяви на брифинг в Белия дом, че Путин знае какви са позициите му и очаква неговото решение, намеквайки че може да има и сериозен отговор на САЩ за нежеланието на Москва да прекрати войната.

Зеленски коментира по-рано на 3 септември, че ще се опита да разбере кога изтичат крайните срокове, които в Белия дом дават на Русия за отговор.