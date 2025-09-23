Русия загуби два ценни самолета амфибия, което отваря възможност за нови удари в Крим

Украинското военно разузнаване (ГУР) разпространи видео от унищожаването на два самолета амфибия Бе-12 "Чайка" в Крим през уикенда. Това е първа загуба на такъв самолет при бойни действия, посочват от военното подразделение. Заедно с двата самолета е унищожен и хеликоптер Ми-8.

Военните анализатори от Defense Express отбелязват, че самолетите Бе-12, едни от малкото от своя клас в световен мащаб, са със стар дизайн (още от 1960 година), но имат ценни сензори и системи за установяване на подводници. Въоръжението на самолетите беше модернизирано през 2018 година и те са носители на ракети и торпеда срещу подводниците. Изданието коментира, че атаката може да е целенасочена - "разчистваща" пътя на подводния дрон "Толока".

Самолетите са част от 318-и полк, базиран в авиобазата "Кача" в Крим, и действат основно в Черно море. В социалните мрежи се съобщава за серии от взривове в последните дни в този регион.

През уикенда има данни и за нови поражения по системи за противовъздушна отбрана в Крим, включително и на радари "Небо - У". Дрон атакува и курортното селище Форос, като руски военни кореспонденти съобщават, че на мястото е имало събиране на високопоставени руски военни и чиновници. Украинските военни не коментират удара.

В нощта срещу 23 септември руските ПВО са отбили атаки срещу авиобазите "Кача" и "Белбек" (и двете край Севастопол), както и по цели в Симферопол и Бахчисарай на полуострова. Министерството на отбраната на Русия съобщава за 150 свалени дрона в периода от 15 часа на 22 септември до 7 часа на 23 септември. Унищожени са безпилотни самолети над Москва, Крим, Белгородска, Саратовска и Брянска област.

Сводката на украинските ВВС сочи за нови вълни от дронове редица градове в страната, през миналото денонощие. Военните съобщават за три балистични ракети "Искандер - М" или севернокорейския еквивалент KN-23, изтреляни от Крим (към Одеса и областта), както и 115 дрона. Със системите за противовъздушна отбрана (ПВО) и средствата за радиоелектронна борба са свалени 103 дрона.

По данни на ООН от началото на 2025 година цивилните жертви от руските обстрели са се увеличили с 40% спрямо същия период на 2024 година.

Москва е под засилен обстрел, дронове бяха регистрирани и над Осло и Копенхаген

Москва беше под обстрел с дронове през нощта срещу 23 септември и атаките продължават и сутринта, сочат данни на местните власти. Кметът Сергей Собянин съобщи за свалени 32 дрона, но няма информация за нанесени щети. На местата с паднали отломки работят службите за сигурност, уточни още той в Telegram. От съображения за сигурност са затворени летищата в града.

Неизвестни дронове затвориха за няколко часа и летищата в Осло и Копенхаген, съобщи Ройтерс. 50 самолета са били пренасочени към алтернативни летища. В началото на август дрон се появи на летището в София, което предизвика забавяне на трафика, полети не бяха отменени или отклонени към алтернативни аеропортове.

През уикенда кибератаки затвориха най-натовареното летище в Европа - "Хийтроу", както и летищата в Брюксел и Берлин.

В края на седмицата ще се проведе онлайн среща на седем държави с комисаря по отбрана Андрюс Кулилюс за инициативата "Стена от дронове", съобщават от Европейската комисия. В нея ще участват държавите на НАТО от източния фланг - България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша, Румъния, както и Украйна.

Руското настъпление се забавя съществено през септември

Руското настъпление се забавя съществено през септември, сочат изчисленията на украинския военен анализатор Олександър Коваленко. През първите три седмици на месеца руските военни са окупирали 159 кв. км площ спрямо 370 кв. км през първите три седмици на август. За сравнение, през трите седмици на юли, тоест в пика на лятната офанзива на Русия, окупираните площи са били 423 кв. км.

За трите летни месеца руските военни успяха да завземат общо 1574 кв. км, разчитайки основно на пехота (малки щурмови групи, търсещи слабости в отбраната), fpv-дронове и артилерия. Все по-рядко на бойното поле се включва тежка бронирана техника, която дроновете успешно неутрализират.

Данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1307-ия ден от началото на пълномащабната война показват увеличение на бойните действия. Общо регистрираните атаки на фронтовата линия са 179 спрямо 156 на 21 септември. Русия е извършила и 67 въздушни атаки със 136 управляеми авиационни бомби. Използвани са 6200 fpv-дрона, както и са извършени 4800 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места.

Данните сочат, че най-горещата точка остава Покровск. Атаките в опит за окупация на този град досигнаха 89 през миналото денонощие. Руските части настъпват към защитната линия в Донецка област Костянтинивка - Дружкивка като под обстрел на руските дронове е магистралата Н-20, свързваща двата града. Боевете са тежки и все още военните не успяват да се укрепят, посочват руски военни наблюдатели.

Украинските военни записват успехи около Добропиля, като има съобщения за обградени руски военни в няколко зони в този регион.

В Лиманското направление са регистрирани 20 бойни сблъсъка, интензивни са и боевете в Торецкото направление (17), сочат още данните на ВСУ.

За първи път форумът "Кримска платформа" ще се проведе в чужбина

Форумът "Кримска платформа" тази година ще се проведе в Ню Йорк, паралелно с Общото събрание на ООН, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който вече е в града. "За първи път това събитие ще бъде на глобална сцена, подчертавайки глобалния характер на промените, които причини войната, която Русия започна от Крим", написа той в социалните мрежи.

В Ню Йорк украинският лидер ще участва в срещата на ООН, Коалицията за връщане на украинските деца, както и множество срещи, включително и с американския президент Доналд Тръмп. Очаква се двамата да разговарят по-късно днес (23 септември).

Зеленски отбеляза и разговора си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на когото е предал списък с нуждите от системи за ПВО и ракети "чието присъствие може значително да повлияе на събитията и да ограничи способността на Русия да воюва".

Нуждите от ПВО Зеленски дискутира още и с британския премиер Киър Стармър. Украинският президент разговаря за замразените руски финанси и последните провокации на Русия с директора на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.