От лабораторията към бойното поле – как НАТО и съюзниците изпитват отбранителни технологии

Дронове летят над главите и се плъзгат под водата, а войници носят очила за виртуална реалност (VR) и наблюдават данни от впечатляващи карти на екрани. Ядрена подводница също плава във водите на Оперативния експериментален център на португалските военноморски сили (CEOM) на португалския полуостров Троя.

Всичко това е част от подкрепено от НАТО учение, което приключи през септември, пише Euronews.

В продължение на три седмици военноморски сили от 24 държави, включително Украйна, участваха в най-голямото учение за безпилотни морски системи като част от ръководеното от Португалия военно учение REPMUS 2025 (Роботизирано експериментиране и създаване на прототипи с помощта на морски безпилотни системи).

Съюзниците са били разделени на червени и сини екипи, за да изпълняват мисии един срещу друг. Украйна, която се присъединява за първи път към това учение, е част от враждебния червен екип.

Капитан Валтер де Булха Алмейда от португалския флот коментира пред репортери, че червеният екип е разполагал с 61 дрона, 57 безпилотни надводни апарата (USV) и един безпилотен наземен апарат.

Дроновете са огромна част от учението тази година. Военноморските дронове са по-често срещани в европейските армии, а Норвегия, Естония, Полша, България и Румъния са подложени на хибридна война през последните седмици.

Една от новостите на тазгодишното учение са ежедневните изпитания за заглушаване на дронове в бойна среда. Както Русия, така и Украйна заглушават GPS сигналите на вражеските дронове.

Друга битка на Украйна срещу Русия е и отбраната срещу дронове, както за наблюдение, така и такива, пълни с експлозиви, коментира украински представител пред Euronews Next още миналата година.

„Участието на Украйна е много важно, защото те ни носят процедурите и тактиките, които прилагат на фронтовата линия“, казва капитан Валтер де Булха Алмейда от португалския флот пред медията. „Тестваме много техники, процедури и е много важно да се разбираме взаимно и да разбираме възможностите на... всички подразделения, всички участници в учението, включително украинския екип“, добавя той.

В отговор на въпрос дали червеният, или синият отбор е спечелил симулираната битка той отказва да обяви победител, но казва, че Украйна предоставя ценни уроци, докато съюзниците разработват нови тактики.

Капитан Нуно Палмейро Рибейро, директор на Центъра на ОПЕК на португалските ВМС, посочва, че друг важен урок от Украйна за съюзниците от НАТО е да се научат как да правят повече с по-малко. „Имаме много по-сложни и много по-скъпи системи от тези, които те (Украйна) използват, а те са много ефективни, така че мисля, че това е урок, който трябва да научим“, коментира той пред медията.

Технологичните компании също се учат как да работят с отбраната и да тестват своите предложения, което е един от примерите за амбицията на НАТО съюзниците да интегрират по-добре нови технологии. Учението обединява и академичните среди, които да се свържат с технологичните компании и да тестват в реална среда идеите си.

Европейските отбранителни компании се включиха масово в учението. Това се случва точно когато блокът увеличава разходите за отбрана, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп встъпи в длъжност. „Досега инвестициите [на Европейския съюз] в отбраната не бяха атрактивни за инвеститорите, те бяха в същата кошница като цигарите и порнографията“, коментира Джеймс Апатурай, временно изпълняващ длъжността управляващ директор на Ускорителя на отбранителните иновации на НАТО за Северния Атлантик (DIANA). „Това, което предстои да видим, е много повече от инвестиции (от рисков капитал) за отбрана в ЕС“, допълва той.

Троя се гордее със свободна технологична зона с площ 2600 квадратни километра, където компании, академици и военни могат свободно да експериментират.

„Безплатните технологии са много важни, защото това е област, в която можем да извършваме дейности, които регулаторните органи обикновено не разрешават. Можем да извършваме дейности, които не са позволени на никое друго място в Португалия и мисля, че и в други страни“, казва капитан Палмейро Рибейро. Той допълва, че тестването на морско оборудване в дълбоки води също е жизненоважно.

Френската компания Akheros изпълнява мисии почти всеки ден. Техният plug-in модул може да се приложи към дронове, които използват изкуствен интелект, за да анализират какво се случва на земята или в морето. Почти невъзможно е да се заглуши сигналът им.

„Както всички знаят, войната в Украйна промени всичко. Сега навлизаме в парадигма на асиметрична война навсякъде, така че малките дронове, като наземни дронове, военноморски дронове и други безпилотни летателни апарати са много важни в този вид война. В тях се вграждат все повече и повече изкуствен интелект“, коментира още Палмейро Рибейро.

„Така че това, на което сме свидетели тук, в REPMUS, е промяната на тази парадигма с нова война, която е много гъвкава и много бърза“, добавя той.

Междувременно германската Rhinemetall представи своята система HERO, четирикрил камикадзе дрон. „Можем да изстрелваме от 60 километра и да бъдем далеч от целта, без да излагаме на опасност войника, който отговаря за дрона“, коментира пред Euronews Next Мат Маккарти, мениджър „Успех на клиентите“ в UVision, партньор на Rhinemetall.

„Важно е да тестваме технологията, за да покажем нашите възможности и гъвкавост, така че да може да се използва на всякаква платформа. Изстрелвали сме от суша, изстрелвали сме във въздуха, а също така сме изстрелвали и от морето, като всички атаки са били успешни“, добавя той.

Финландската компания Kelluu е разработила и показа на учението нещо, което прилича на дирижабъл, но работи като дрон и сателит. Това е дирижабъл, задвижван с водород и пълен с водород, с дължина около 12 метра, който може да събира данни за защита на критична инфраструктура.

„Нашата компания е на около 100 километра от руската граница. Постоянно има заглушаване на GPS сигналите“, коментира пред Euronews Next Алекс Салпани, ръководител на операциите в Kelluu. Това е подтикнало компанията да разработи технологията си, така че да е устойчива в претоварена среда, както и в Арктика.

За да преодолее заглушаването, той казва, че компанията използва „множество различни технологии“.