Военни от САЩ ще наблюдават изпълнението на споразумението между Израел и "Хамас"

Гражданско-военен координационен център, управляван от Централното командване на въоръжените сили на САЩ, ще бъде създаден, за да наблюдава изпълнението на споразумението между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" за прекратяване на огъня в Ивицата Газа.

Главнокомандващият въоръжените сили на САЩ в Близкия изток адмирал Брад Купър е бил на посещение в региона, за да обсъди ситуацията, съобщава БНР.

Купър уверява, че в палестинския анклав няма да бъдат разполагани американски войски. Общо 200 американски военнослужещи ще контролират изпълнението на споразумението.

Американските военни ще координират многонационална работна група, която ще бъде разположена в Ивицата Газа и вероятно ще включва войски от Египет, Катар, Турция и Обединените арабски емирства (ОАЕ), пише британският в. Guardian.

Израел започна прехвърлянето на затворници в два затвора преди освобождаването им като част от споразумението за прекратяване на огъня, което предвижда размяната им за израелските заложници, държани от „Хамас“, съобщават от израелската затворническа служба, цитирани от Ройтерс.

Очаква се Израел да освободи около 2000 палестински затворници. Сред тях са и 250 души, които излежават дълги присъди за сериозни нарушения на сигурността. Списък, публикуван от Израел в петък, не включва обаче известния затворник Марван Баргути. Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху също потвърждава, че Баргути няма да бъде освободен.

Очаква се освобождаването на заложници и затворници да започне в понеделник. Възможно е първите размени да бъдат осъществени и в неделя вечерта, според представител на „Хамас“, коментирал пред британския в. Guardian.

Друг представител на „Хамас“ е коментирал пред AFP, че разоръжаването на групировката е изключено. „Предложеното предаване на оръжия е изключено и не подлежи на обсъждане“, казва източникът на агенцията. Американският президент посочи, че въпросът за предаването на оръжията от групировката ще бъде разгледан във втората фаза на мирния план.

Според Тръмп „в по-голямата си част има консенсус“ относно това как ще функционират следващите етапи от плана за прекратяване на огъня в Ивицата Газа. Той признава обаче, че някои от детайлите предстои да се уточняват.

Стотици хиляди разселени палестинци се завърнаха по домовете си в град Газа в събота. Около 300 хил. души са пристигнали в града от началото на примирието. Хуманитарни групи се готвят да увеличат помощната работа, като „Лекари без граници“, Световната продоволствена програма (WFP) и Норвежкият съвет за бежанците (NRC) заявиха, че са готови да увеличат доставките на помощи.

Камиони, превозващи кутии с помощи от WFP, бяха видени в събота да пристигат в Хан Юнис и да бъдат разпределяни между палестинците. Служител на ООН, пожелал анонимност, коментира пред АП, че ООН е получила зелена светлина от Израел да започне да увеличава помощта за Ивицата Газа.

Израелският военен орган, който отговаря за хуманитарната помощ, съобщава, че над 500 камиона са влезли в анклава в петък, въпреки че много контролно-пропускателни пунктове остават затворени. УНИЦЕФ разполага с 1300 камиона, готови да влязат, като още са на път.

Италианският премиер Джорджа Мелони, испанският премиер Педро Санчес, президентът на Франция Еманюел Макрон и други лидери ще пътуват до Египет, за да участват в международна среща на върха за Ивицата Газа в понеделник. Тръмп вече е заявил, че планира да се срещне с „много лидери“ в Кайро в понеделник, за да обсъдят бъдещето на територията. Очаква се на срещата да присъстват и представители на Великобритания, Германия, Катар.

Длъжностни лица от Ивицата Газа посочват, че са проведени около 5 хил. обществени операции, откакто примирието влезе в сила в петък, включително усилия за възстановяване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура, както и за обезопасяване на повредени сгради, медицински интервенции.