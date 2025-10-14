Германия купува военно оборудване за 7,5 млрд. евро тази седмица

Германия ще одобри покупката на военно оборудване на стойност около 7,5 млрд. евро тази седмица като част от усилията за модернизиране на въоръжените си сили и преодоляване на нарастващата заплаха от Русия.

Пакетът включва поръчка на стойност 3,5 млрд. евро за 274 бронирани разузнавателни машини от General Dynamics Corp., като Hensoldt AG и Rheinmetall AG ще участват в производството, посочват запознати с въпроса и правителствени документи, видени от Bloomberg. Доставките са планирани да започнат през 2028 г.

Покупките са част от по-широкия стремеж на Берлин за обновяване на армията, след като пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преобърна представите за европейската сигурност. Коалицията, водена от канцлера Фридрих Мерц и финансовия министър Ларс Клингбайл, до голяма степен е отменила действието на конституционната спирачка за дълга на Германия, за да бъде отключено допълнително финансиране за отбрана.

Федералното правителство планира също така да закупи 150 бойни машини за пехотата Schakal от ARTEC GmbH — съвместно предприятие между Rheinmetall и KNDS Deutschland — за 3,4 млрд. евро, като доставките се очакват между 2027 и 2031 г.

Пакетът включва и покупка на т. нар. ракети evolved sea sparrow на стойност 386 млн. евро от американския производител Raytheon в сътрудничество с Diehl Defence, MBDA Deutschland и RAM-System GmbH. Тези доставки са предвидени за 2031-2033 г. Очаква се бюджетната комисия на долната камара на германския парламент да одобри договорите в сряда.