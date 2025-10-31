Русия надхитри Украйна с тактиката си за инфилтрация в Покровск

Невъзможността за използване на механизирана техника се превърна в предимство за руската армия в Покровското направление, пишат украински военни анализатори. Те признават, че руската армия се е адаптирала успешно и чрез малките щурмови групи е осъществила пробив в Покровск. През лятото руснаците използваха пропуски в отбраната и навлязоха в града, но там не търсеха съприкосновение, а преоблечени с цивилни дрехи изграждаха позиции.

С помощта на дронове са разузнавали и избирали най-подходящите моменти за придвижване и разширяване на зоните си на действие и са издирвали операторите на украинските дронове, работещи в региона. Засега броят на руските военни в Покровск не е голям, но те успяха да се съберат в квартал "Южни" в града и да създадат отбранителни позиции в местната детска градина и по високите етажи на съседните сгради, отбелязва Олександър Коваленко.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) признават за проблема и в момента основната задача е установяване и унищожаване на руските части в Покровск, отбеляза и главнокомандващият ген. Олександър Сирский. След посещение в града той е наредил и изпращане на подкрепления за обезпечаване на сигурността на доставките и коридорите за евакуация в тази част от фронтовата линия.

"Ситуацията е сложна, но изявленията на руската пропаганда за предполагаемо блокиране на ВСУ в Покровск и в Купянск не отговарят на истината", посочи още генералът.

Военни наблюдатели в Украйна отбелязват, че се навлиза във финалната фаза на битката за Покровск и Русия увеличава натиска. От решаващо значение ще бъде дали украинците ще успеят да запазят основните си логистични линии.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че липсата на военни опознавателни знаци е нарушение на международното право. В Покровск все още има цивилно население и за украинските военни е невъзможно да разпознаят врага си. Военните анализатори отбелязват, че се затрудняват да оценят степента на инфилтрация на руските части и да прогнозират развитието на ситуацията, но посочват, че липсват данни за обкръжение на украински войски, каквито са твърденията на Русия.

Русия предлага "журналистически коридори" до зоните с активни бойни действия

Руската страна обаче твърди, че има обкръжени по около 5000 украински войници в Покровск и Купянск и президентът Владимир Путин е издал нареждане към Министерството на отбраната да бъдат осигурени коридори за журналисти, включително и украински, които да ги посетят. От ведомството съобщават, че имат готовност за спиране на бойните действия "за 5-6 часа" и организиране на своеобразните журналистически турове.

"Видяхме как се прилагат тези предложения в Иловайск на 29 август 2014 година", написа в социалната мрежа Х зам.-министърът на външните работи на Украйна Хеорхи Тихий, наричайки предложението провокация против журналистите.

В своя пост зам.-министърът припомня една от най-тежките загуби на украинската армия в началото на конфликта между двете страни. Тогава руският президент Владимир Путин нарежда отварянето на "хуманитарни коридори" от града, за да се изтеглят обкръжените украински части. Руската армия открива огън по колоните, преминаващи по предварително договорените маршрути. Според оценки загиналите тогава са около хиляда украински войници.

Покровск остава зоната на най-интензивните бойни действия

От месеци Покровск е мястото с най-интензивните бойни действия от месеца, като руските военни се опитват да прекъснат логистичните линии. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за миналото денонощие съобщава за 48 атаки в това направление, както и 17 в свързаното Олександривско направление. Една от сериозните битки е за Мирнохрад, който може да затвърди пробива в северните части на Покровск.

Интензивни са боевете в Костянтинивското направление, където се съобщава за 15 атаки. В Купянск се водят ожесточени градски боеве и ВСУ съобщава за 13 атаки в това направление през миналото денонощие.

Като цяло има намаление на бойните действия - до общо 132 атаки по цялата фронтова линия. Русия е извършила 88 въздушни удара със 168 управляеми бомби, както и 4700 артилерийски обстрела. Руските военни са използвали и 6700 fpv-дрона.

Украйна и Русия продължават да унищожават ТЕЦ-овете си

В ранните часове на 30 октомври Русия нанесе значителни щети по енергийната мрежа на Украйна в западните части на страната, като целта е прекъсване на връзките с останалата част от страната. Има данни за атакувани производствени мощности, включително и по Словянската ТЕЦ, разрушена от ракети. В удара вчера бяха използвани четири ракети "Кинжал" и пет балистични ракети "Искандер - М". За кратко те предизвикаха спиране на тока, за да бъде съхранена системата. За 31 октомври енергийните компании в Украйна продължават с временните прекъсвания на захранването като защита срещу по-сериозни проблеми. Има данни и за нови удари по жп инфраструктурата в Украйна и проблеми с движението на влакове.

В публикации в социалните мрежи има препоръки за "план Б" за украинците от големите градове - къщи и вили с автономно отопление през зимните месеци. Подобни се оказват и инструкциите в населено място около Москва, където при строителни дейности е прекъснат кабел и без ток за часове остана малък квартал.

Съобщения в социалните мрежи сочат значителни поражения и мащабен пожар по топлоцентралата в руския град Орел. Преди удара местните власти съобщават за ракетна опасност, а след това - за отломки, предизвикали известни щети, но отбелязват, че системите работят в нормален режим, макар че в града и околността няма ток.

След удари с дронове има голям пожар в 750-киловолтовата подстанция в град Владимир, разположен на по-малко от 200 км от Москва. Съоръжението е от ключово заначение за енергийната мрежа в Централна Русия, разпределяйки електроенергия от Калининската АЕЦ (с четири реактора от типа ВВЕР 1000), както и от големи топлоцентрали централи в региона.

Гори и рафинерия в Ярославъл. В Брянска област е атакувано предприятие от аграрната промишленост и военни кореспонденти съобщават за растящо недоволство на хората от приграничните райони заради слабата защита срещу дроновете, както и липсващите инструкции на властите към населението при увеличаващите се атаки.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 130 свалени украински дрона, от които 31 над Курска област и 21 над Воронежка област. Има потвърждение за атаките в Орловска област, където са свалени 9 дрона, както и 1 свален дрон в Московска област.

ЕС и Украйна имат мирен план в 12 точки

ЕС и Украйна са разработили мирен план в 12 точки, който включва предложения, отхвърляни досега от Русия. Той е от две фази, съобщава "Радио Свобода", което има достъп до документа.

Първата предвижда прекратяване на бойните действия, за чието спазване да съблюдават САЩ, както и подписване на Пакт за ненападение, чрез който Русия се задължава да не напада Украйна, а Украйна - да не прави опити да си върне окупираните територии по военен път.

Специална точка разглежда съдбата на Запорожката АЕЦ. Тя ще бъде предадена на трета страна (вероятно САЩ) и ще се водят преговори за връщането ѝ под украински контрол.

Втората фаза ще бъдат преговори, които да продължат не повече от 100 дни. По време на тях ще трябва да се установи линията на съприкосновение, зони за сигурност и управлението на окупираните територии. Многонационални мисии ще следят за спазване на споразумението в зоните за сигурност.

Украйна ще получи гаранции за сигурност от държавите в "коалицията на желаещите" и от САЩ, включително и чрез разполагане на военни части. Украйна ще има ускорен път за членство в ЕС, след като извърши необходимите реформи. Специален фонд със средства от различни източници, включително и руските замразени активи, ще финансира възстановяването на Украйна.

Постепенно ще бъдат отменени санкциите срещу Русия и автоматично ще бъдат подновени при нова атака. Източници на "Радио Свобода" обаче коментират, че шансовете на този план са минимални. "Може и да имаме план от 12 точки, но мир няма да има. Това е планът с единствена точка на Путин", казва европейски дипломат.

Новите санкции костват на Русия 50 млрд. долара годишно

Според оценките на украинското външно разузнаване ефектът от новите санкции срещу Русия е осезаем и през 2026 година очакваните загуби се оценяват на 50 млрд. долара. "Това е силен аргумент за Русия да измисли причина да спре войната", каза украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1345-ия ден от пълномащабната война.

Той посочи още, че в момента Украйна работи с ЕС за 20-ия пакет със санкции, както и с американската страна за нови мерки.

Зеленски обръща внимание на намалените покупки на петрол от Индия и Китай, както и че количествата петрол, които може да предложи Близкия изток са достатъчни, за да покрият липсата на руския петрол на световните пазари.

"Важното е да няма възможности за обход на санкциите през трети страни. Намаляването на руския петрол означава намаляването на руската война и не трябва да има изключения - за никого, дори и за Унгария", заяви още Зеленски.