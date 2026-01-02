Украйна организира срещи на високо ниво през януари, за да обсъжда мира

Президентът на Украйна Володомир Зеленски обяви, че в началото на януари е планирано да се проведат няколко срещи на високо ниво, за да се обсъдят последните новини, да се засили подкрепата и да се координира стратегията за текущите усилия за мир.

В пост в платформата X Зеленски посочва, че украинският министър на отбраната Рустем Умеров поддържа контакт с ключови партньори от САЩ и цяла Европа, както и че Киев се стреми да подготви нови формати и да бъде домакин на срещи през януари, пише Euronews.

Първата такава среща е планирана да се проведе в събота, където се очаква съветниците по националната сигурност и членовете на кабинета на Украйна да проведат разговори. На срещата ще присъстват и европейски представители, както и американски представители чрез видеовръзка.

„На 3 януари в Украйна ще се проведе среща на съветниците по национална сигурност. Това е първата подобна среща в Украйна и е фокусирана върху мира“, казва Зеленски в публикацията.

Петнадесет държави за потвърдили участие в тази среща.

„Политически почти всичко е готово и е важно да се работи по всеки детайл за това как гаранциите ще функционират във въздуха, на сушата и в морето – ако успеем да сложим край на войната. Това е ключовата цел за всички нормални хора“, пише още украинският държавен глава.

Украинският лидер добавя също, че т.нар. Коалиция на желаещите планира да проведе първата си среща за годината на ниво лидери във Франция, тъй като Европа се стреми да засили защитата на Украйна срещу руски атаки, както и да обсъди стратегия в текущите мирни преговори.

Украинската противовъздушна отбрана е унищожила през изминалата нощ 86 от общо 116 дрона, насочени към нейна територия от Русия, предава украинската информационна агенция Укринформ, като се позовава на информация от Военновъздушните сили на Украйна в приложението "Телеграм".

От 18:00 ч. украинско време (също и българско) на 1 януари до 8:30 ч. тази сутрин руските сили са атакували Украйна със 116 безпилотни летателни апарата "Шахед", "Гербер" и други модели, които са идвали от Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Милерово и Шаталово в Русия, както и от окупираните от силите на Москва територии в полуостров Крим и Донецска област, уточняват украинските военновъздушни сили.

Общо 70 от дроновете са били от иранския модел "Шахед".

Масираната въздушна атака е отблъсната с авиосредства, противоракетни системи и мобилни огневи групи, посочва Укринформ.

Отчетено е, че 27 дрона са нанесли удари на 23 места в Украйна.

Около 1400 души, които са се опитали нелегално да пресекат границата с Беларус, са задържани в Украйна през 2025 г., предава още Укринформ, като се позовава се на изявление на говорителя на Службата за държавна гранична охрана Андрий Демченко.

„Повечето опити за нелегално пресичане на границата все още се регистрират по украинските граници със страни от ЕС. Същевременно има опити и по границата с Беларус и ние задържаме тези нарушители. През 2025 г. около 1400 души са задържани, докато се опитват нелегално да пресекат границата в тази посока“, добавя той.

Демченко отбелязва, че напоследък броят на опитите за нелегално пресичане на границата е спаднал в сравнение с летния период.

Според говорителя най-много опити са регистрирани по границите с Румъния и Молдова.