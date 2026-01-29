Иран трябва да се готви за война, според висш политик

Иран трябва да бъде готов за война, заявява първият вицепрезидент на страната, след като САЩ придвижиха самолетоносач в региона и не изключиха възможността за военни действия срещу Техеран заради смъртоносните репресии срещу протестите.

„Днес трябва да сме подготвени за състояние на война. Нашата стратегия е никога да не започваме война, но ако тя ни бъде наложена, ще се защитаваме“, посочва първият вицепрезидент Мохамад Реза Ареф, цитиран от официалната информационна агенция IRNA.

Той добавя, че Иран е готов за преговори със САЩ, но подчертава, че „този път искаме гаранции“, без да навлиза в допълнителни подробности, пише БГНЕС.

Турция междувременно обяви, че ще предложи да посредничи между Вашингтон и Техеран по време на посещението на иранския външен министър Абас Арагчи на 30 януари. Това съобщават официални източници, като Анкара обмисля и засилване на сигурността по границата си в случай на ескалация.

Посещението на Арагчи се провежда, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с военен удар срещу Иран заради смъртоносното потушаване на протестите по-рано този месец.

На 26 януари американска ударна военноморска група пристигна в акваторията на Близкия изток, като Тръмп предупреди, че тя е „готова, желаеща и способна“ да нанесе удар срещу Иран „ако се наложи“.

Турският външен министър Хакан Фидан планира да каже на Арагчи, че страната му „е готова да допринесе за разрешаването на настоящото напрежение чрез диалог“, съобщава турски дипломатически източник.

Фидан ще потвърди и позицията на Турция срещу „военни интервенции срещу Иран… предвид регионалните и глобалните рискове, които подобна стъпка би породила“, добавя източникът.

На 28 януари Фидан подчерта необходимостта Вашингтон и Техеран да възобновят преговорите по иранската ядрена програма, като посочи, че това е основният приоритет, който следва да бъде решен.

По-рано топ дипломатът на Европейския съюз (ЕС) Кая Калас коментира, че регионът не се нуждае от нова война. Външните министри на страните членки на блока днес приеха решение за поставяне на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на терористичните организации, съобщава БТА.

„Онези, които упражвянат терор, трябва да бъдат възприемани като терористи“, посочва Калас. „Наложихме санкции на отговорните за потушаването на протестите, включително на иранския вътрешен министър. Иран трябва да освободи несправедливо задържаните при протестите“, добавя тя.

По думите ѝ, ЕС трябва да остане в готовност за налагане на допълнителен натиск над властите в Техеран.