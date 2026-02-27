Украинските дронове отново полетяха към Москва, в Русия не виждат адекватен отговор

За броени месеци Украйна създаде отделно звено, част от Военно-въздушните сили (ВВС), което обедини всички групи, борещи се с дроновете, коментират руски военни анализатори. Според техните заключения вече има единна мрежа, в която са интегрирани и мобилни групи, лекомоторните самолети и работещите с дроновете прехващачи, чийто дял в унищожените руски дронове вече надхвърля 30%, както и модерни радари, предоставени от западните партньори.

В своето вечерно обръщение за 1464-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски също обърна внимание на успешната работа на ВВС в последната масирана атака към Украйна. В нощта срещу 26 февруари бяха унищожени почти всички 39 ракети, които изстреля Русия (с изключение на пет балистични "Искандер - М" и/или зенитните С-400), както и близо 90% от дроновете.

В същото време в Русия опити за създаване на единно звено за борба с дроновете няма - мобилни групи се създават на регионално ниво и няма единен план за справяне с атаките. Оборудването зависи от наличните в областта съоръжения или се разчита на дарения, отбелязват още наблюдателите. В социалните мрежи често се коментира, че дори и стратегически предприятия са оставени да се оправят сами срещу украинските дронове.

Украински дронове вадят от строя стратегически предприятия

Преди ден стана ясно, че след няколко удара в Русия е затворил единственият завод за фиброоптични влакна (в Саранск) и сега военните разчитат на внос от Китай, а фиброоптичните влакна са ключови за дроновете на предни позиции на фронта, чрез които те избягват средствата за заглушаване на противниковата армия. Заради голямата зависимост и Пекин е повишил цените от началото на 2026 г., допълва руското издание "Ведомости".

Сред "жертвите" е и авиозаводът "Бериев" в Таганрог, производител на разузнавателните самолети А-50, който съобщи за значителни загуби, свързани с украинските удари с дронове. Те не са само финансови - унищожаването на прототип на модернизиран разузнавателен самолет А-100 върна проекта в нулева фаза.

От лятото на 2025 година Украйна многократно нанесе удари по рафинерии, което намали капацитета за преработка на петрол и предизвика недостиг на вътрешния пазар, петролни терминали и магистрални петролопроводи, както и по военни обекти и заводи, свързани с военните.

Украинските дронове отново полетяха към Москва

Кметът на Москва Сергей Собянин отново съобщи за атака с дронове по града. В следобедните и вечерните часове на 26 февруари са свалени повече от 20 дрона, летящи към руската столица. Има атаки по енергийната мрежа на Белгород, което е предизвикало прекъсване на електро- и топлозахранването. В града няма и вода, съобщават местните власти.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за общо 148 свалени дрона от 20 часа на 26 февруари до 7 часа на 27 февруари.

Украйна нанесе атаки и по енергийни обекти в окупираните територии - по подстанция в Алчевск (Луганска област) и в петролна база в окупирания Луганск, а заради технически проблеми в мрежата без ток са части от Мелитопол и Енергохрад. Министерството на отбраната на Русия не води статистика за атаките с дронове по окупираните територии.

Русия опитва да блокира настъплението на украинците в източните части на Запорожка област

Руските военни опитват да блокират настъплението на украинците в източните части на Запорожка област, съобщават руските военни кореспонденти. Съобщава се за ожесточени боеве около границата на Запорожка и Днипропетровска област.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 26 февруари също показват интензивни боеве в направлението към Хуляйполе (35 атаки), но най-горещата точка остава Покровското направление (50 атаки). ВСУ съобщава и за увеличаване на натиска в Костянтинивка, където са регистрирани 24 битки. Даните сочат още ръст на атаките в Харковска област - към Стариця, както и в Лиманското направление.

Като през миналото денонощие са регистрирани 230 бойни действия спрямо 235 ден по-рано. Русия е извършила и 80 въздушни удара с 268 авиационни бомби и 3100 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Регистрирани са и 6600 fpv-дрона.

Следващият кръг от мирните преговори отново ще е в Абу Даби

Преговорите за мир в Украйна отново се връщат в Близкия изток - в Абу Даби, анонсира още украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение. Той допълни, че очаква срещата да се проведе в началото на март.

Главният преговарящ Рустем Умеров се срещна с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Женева като основната тема на разговорите е била икономическото възстановяване на Украйна след края на войната, както и гаранциите за сигурност. Умеров съобщи в социалните мрежи още, че е имало и тристранна среща с представителите и на Швейцария. В предишни изявления от Киев обърнаха внимание, че на разговорите в Швейцария е имало възможност да участват и европейски представители, които Русия не иска на масата за преговорите.

Зеленски обаче на няколко пъти коментира, че Европа е страна в процеса, защото конфликтът е на континента, а и част от темите, които се обсъждат зависят изцяло от Европейския съюз - членството на Украйна в общността, премахване на санкции срещу Русия и т.н.

В своето обръщение Зеленски посочи, че очаква и среща на ниво лидери, защото в Русия има "персоналистичен режим" и най-важните въпроси се решават именно от президента. Руският външен министър Сергей Лавров обаче вече отхвърли такъв вариант за разговори, допускайки среща между Владимир Путин и Зеленски, само за да подпишат евентуално мирно споразумение, изцяло договорено преди това от преговорните екипи.

Политически анализатори в Украйна обръщат внимание, че по думите на американските представители отдаването на територии дори не е единствената спорна точка в преговорите - Москва не приема гаранциите за сигурност, които Украйна договаря със САЩ, не смята властта в Киев за легитимна, но и не е склонна да прекрати огъня, за да има избори, както и не е ясно бъдещето на Запорожката АЕЦ, а вероятно и други детайли, които не са публични.

Двамата представители на Тръмп "жонглират" с войната в Украйна и с Иран

В четвъртък двамата представители на американския президент Доналд Тръмп се срещнаха с представителите на Иран в резиденцията на посланика на Оман в Женева. Часове по-късно прекосиха града и разговаряха с украински представители в хотел Intercontinental, преместиха се в Four Seasons, където имаха нови срещи (на различни етажи) с представители на Русия и на Украйна. След това отново се върнаха в резиденцията на посланика на Оман, за да продължат разговорите с Иран, разказва Bloomberg.

И двамата се ползват с пълното доверие на Тръмп - единият му е зет, а другият - дългогодишен личен приятел. Експерти по дипломация и международни отношения обаче имат опасения дали ще могат да се справят с управлението на два толкова сериозни конфликта едновременно. Дори и републиканци повдигат въпроса за липсата на дипломатически опит и мандат от Конгреса да представляват САЩ.

Източник на Bloomberg в Белия дом обаче казва, че двамата управляват времето си ефективно и редовно общуват с американските служби и Държавния департамент.

МВФ одобри финансирането за Украйна

Международният валутен фонд (МВФ) даде окончателно одобрение на финансовата програма за Украйна в размер на 8,1 млрд. долара за срок от четири години. От съобщението на институцията става ясно, че веднага ще бъдат отпуснати 1,5 млрд. долара. Украинският премиер Юлия Свириденко уточни, че парите ще бъдат използвани за покриване на бюджетния дефицит.

Фондът обвърза своето финансиране със заема в размер на 90 млрд. евро от Европейския съюз и имаше опасения, че блокирането му от страна на Унгария, може да забави одобрението на МВФ. Украйна има спешна нужда от финансиране, отбелязвайки, че собствените ѝ средства ще стигнат до април.

Унгарският премиер Виктор Орбан направи предложение, което може да реши кризата в ЕС и в отношенията с Украйна - европейска делегация, включваща експерти от Унгария и Словакия, да инспектират повредения петролопровод "Дружба". В Будапеща не вярват, че съоръжението е повредено и настояват Украйна да поднови незабавно доставките на руски петрол.

Politico съобщи, позовавайки се на свои източници, че Брюксел търси варианти да задоволи исканията на Унгария, за да премахне ветото си за заема, а няма да окаже натиск върху Орбан.