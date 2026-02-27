Премиерът на Естония: Ако Путин се изтегли от Украйна, той ще падне от власт

Руският президент Владимир Путин не може да си позволи да сложи край на войната на Москва в Украйна, заяви естонският премиер Кристен Михал в интервю за Euronews.

Той сравни управлението на руския държавен глава с „каране на колело“. По думите му логиката на тази диктатура обяснява продължаващата руска агресия в Украйна, докато текат преговорите за евентуално прекратяване на войната.

„В момента Путин има повече въоръжени мъже, отколкото в началото на войната“, посочва Михал. „Ако спре да убива в Украйна, какво ще прави с тях?“, пита той.

Според Михал, Путин ще падне от власт, ако се изтегли от Украйна.

Естонският премиер предупреди, че преждевременният мир без твърди гаранции за сигурност може да създаде нестабилност не само в Русия, но и в цяла Европа.

Той коментира темата в момент, когато планът на Европейския съюз (ЕС) за мобилизиране на 90 млрд. евро в подкрепа на Украйна остава политически блокиран.

Михал изрази увереност, че председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коста ще намерят алтернативни начини за отключване на финансирането.

„Те имат различни планове как да доставят парите“, изтъква Михал, визирайки речта на европейските лидери в Киев. На въпрос какво включват тези планове, той отказа да поясни.

Според Михал, ако Европа не може да взема подобни решения, които засягат сигурността на региона, тогава вероятно ще се появят въпроси и ще започнат дискусии за това как Европа „ще решава нещата като цяло“.

По въпроса за замразените руски активи, често обсъждани като потенциален източник за финансова помощ за Украйна, Михал настоя, че те „не са извън дневния ред“.

„Те все още са замразени, което е добре“, посочва естонският премиер, отбелязвайки, че удължаването на санкциите преди е изисквало шестмесечно подновяване, но сега те са „по-здраво заключени“.

Михал обаче заяви, че ангажиментът от 90 млрд. евро трябва да бъде изпълнен, независимо от несъгласието на Унгария и Словакия.