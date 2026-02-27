IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Премиерът на Естония: Ако Путин се изтегли от Украйна, той ще падне от власт

Кристен Михал сравни управлението на руския държавен глава с каране на колело

12:09 | 27.02.26 г. 3
Кристен Михал. Снимка: Bloomberg LP
Кристен Михал. Снимка: Bloomberg LP

Руският президент Владимир Путин не може да си позволи да сложи край на войната на Москва в Украйна, заяви естонският премиер Кристен Михал в интервю за Euronews.

Той сравни управлението на руския държавен глава с „каране на колело“. По думите му логиката на тази диктатура обяснява продължаващата руска агресия в Украйна, докато текат преговорите за евентуално прекратяване на войната.

„В момента Путин има повече въоръжени мъже, отколкото в началото на войната“, посочва Михал. „Ако спре да убива в Украйна, какво ще прави с тях?“, пита той.

Според Михал, Путин ще падне от власт, ако се изтегли от Украйна.

Естонският премиер предупреди, че преждевременният мир без твърди гаранции за сигурност може да създаде нестабилност не само в Русия, но и в цяла Европа.

Той коментира темата в момент, когато планът на Европейския съюз (ЕС) за мобилизиране на 90 млрд. евро в подкрепа на Украйна остава политически блокиран.

Михал изрази увереност, че председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коста ще намерят алтернативни начини за отключване на финансирането.

„Те имат различни планове как да доставят парите“, изтъква Михал, визирайки речта на европейските лидери в Киев. На въпрос какво включват тези планове, той отказа да поясни.

Според Михал, ако Европа не може да взема подобни решения, които засягат сигурността на региона, тогава вероятно ще се появят въпроси и ще започнат дискусии за това как Европа „ще решава нещата като цяло“.

По въпроса за замразените руски активи, често обсъждани като потенциален източник за финансова помощ за Украйна, Михал настоя, че те „не са извън дневния ред“.

„Те все още са замразени, което е добре“, посочва естонският премиер, отбелязвайки, че удължаването на санкциите преди е изисквало шестмесечно подновяване, но сега те са „по-здраво заключени“.

Михал обаче заяви, че ангажиментът от 90 млрд. евро трябва да бъде изпълнен, независимо от несъгласието на Унгария и Словакия.

Последна актуализация: 12:15 | 27.02.26 г.
Кристен Михал войната в Украйна Владимир Путин Европейски съюз сигурност
Коментари

3
rate up comment 2 rate down comment 0
Alex Silver
преди 10 минути
Не си гледат сиромашкото дередже, тръгнали да воюват със свръхядрена сила. Не всички на мястото на Путин биха търпяли намесата на натото в укра. А лимитрофите най-гласовити и готови да натопят натото във война с Рашата. След която те ще бъдат ликвидирани и прибрани към РФ.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 4 rate down comment 0
aldy
преди 19 минути
Причината за войната е настъплението на "отбранителния" съюз към руските граници. Затова нито Путин, нито който и да е на негово място, не може просто така да си вземе дърмите от укра. Великият Жириновски отдавна прогнозира какво ще става и позна с точност до ден. А менталното ниво на "държавниците" във ФЕС е такова, че те не разбират изобщо какво става в света. И настояват за ядрена тояга по умните гаванки. Щели да дават ЯО на Ze. Та безкрайно търпеливият Путин да реши да ги ликвидира.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 2
khao
преди 42 минути
поправка... ще падне от 6тия етаж!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
