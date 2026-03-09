НАТО прехвана още една иранска балистична ракета над Турция

Организацията на Северноатлантическия договор е прехванала балистична ракета от Иран, навлязла в турското въздушно пространство, съобщават от Анкара. Това повишава риска военният алианс да бъде въвлечен по-директно във войната в Близкия изток, пише Bloomberg.

Това е вторият такъв случай над югоизточната част на страната за по-малко от седмица. Турция предупреди, че има право да отговори, макар Иран да отрича, че се цели в страната.

„Балистичен боеприпас, изстрелян от Иран, който навлезе в турското въздушно пространство, беше неутрализиран от средствата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие“, посочва се в изявление на турското Министерство на отбраната.

Призив за дипломация

Отломки от боеприпаса са паднали в провинция Газиантеп в Южна Турция, на около 150 километра от военновъздушната база Инджирлик. Там са разположени стотици американски военни и се смята, че се съхраняват американски ядрени оръжия.

Усъвършенствана радарна система на НАТО в Кюреджик, използвана за поддръжка на противобалистични ракетни системи, е на около 200 км.

Първото прехващане също беше недалеч от военновъздушната база Инджирлик.

„Повтаряме, че всички необходими стъпки ще бъдат предприети решително и без колебание срещу всяка заплаха, насочена към територията и въздушното пространство на нашата страна“, посочват още в изявлението на отбранителното министерство. „Напомняме на всички страни, че спазването на предупрежденията на Турция в това отношение е в интерес на всички“, допълва се в позицията.

По-рано в понеделник Държавният департамент на САЩ издаде предупреждение за пътуване до югоизточна Турция, включително Газиантеп, относно риска от тероризъм и въоръжен конфликт. Той също така преустанови консулските си услуги в Адана, където се намира военновъздушната база Инджирлик.

Анкара, която не позволява базите или въздушното ѝ пространство да се използват за удари срещу Иран, призовава за дипломатически усилия за намаляване на напрежението.

Сложни отношения

Турция и Иран имат сложни отношения. Двете страни поддържат търговски връзки, включително Иран доставя природен газ на Турция. Те обаче взаимно се разглеждат като регионални съперници.

Анкара и Техеран заемаха противоположни страни в конфликти в региона, като сирийската гражданска война, и преследват различни стратегически цели в Близкия изток. Това води до периодични дипломатически търкания въпреки официалните ангажименти за ненамеса и сърдечни съседски отношения.

Ирански представители предупредиха преди повече от десетилетие, че Техеран може да атакува противоракетните отбранителни съоръжения на НАТО в Турция, ако бъде атакуван от САЩ или Израел.

Според Техеран радарната система за ранно предупреждение в Куреджик е проектирана да помогне за защитата на Израел от иранска ракетна заплаха. Обектът, разположен на около 700 километра западно от турско-иранската граница, е критичен компонент от балистичната противоракетна отбрана на военния алианс.

САЩ изтеглят служители от консулството си в Южна Турция

САЩ са посъветвали служителите, които не са от съществено значение, да напуснат консулството на страната близо до южния турски град Адана, в района на военната база.

„На 9 март 2026 г. Държавният департамент нареди на служители на правителството на САЩ, които не са в извънредни ситуации, и членове на семействата на служители на правителството на САЩ да напуснат Генералното консулство Адана поради рискове за безопасността“, съобщават от посолството в платформата X.

Вашингтон насърчава и американците, които пребивават в региона, да го напуснат.

Рубио: Иран се опитва да държи света като заложник

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини Иран, че е взел света за заложник чрез ответните си удари и настоява, че САЩ ще постигнат военните си цели в страната.

„Мисля, че всички ние виждаме в момента заплахата, която този клерикален режим представлява за региона и за света. Те се опитват да държат света като заложник“, коментира Рубио на събитие в Държавния департамент на САЩ.

Той заяви, че САЩ са „на добър път“ да унищожат способността на Иран да заплашва съседите си и света с ракети. По думите му целта на продължаващите въздушни удари е да се елиминират балистичните ракетни запаси на Иран, способността му да ги произвежда и способността му да ги изстрелва.

Иран продължава да извършва въздушни удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които се намират американски военни бази, на 10-ия ден от войната. Министерството на отбраната на Катар например обяви в понеделник, че са прехванати 17 ракети и шест дрона, изстреляни от Иран към страната. Няма щети или жертви.

Обединените арабски емирства съобщават, че в понеделник са изстреляни 15 балистични ракети и 18 дрона срещу страната. Общият брой на снарядите, изстреляни по емирствата от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран, възлиза на 253 ракети и 1440 дрона. Четирима чуждестранни граждани са убити, а 117 души са ранени при нападенията.

Общо 11 държави искат от Украйна помощ за противовъздушната отбрана заради Иран

Единадесет държави са поискали помощ от Украйна за противодействие на дронове тип „Шахед“ и продължаващите атаки на Техеран срещу държавите от Персийския залив, обяви украинският президент Володимир Зеленски в понеделник.

„Към момента има 11 заявки от съседни на Иран държави, европейски държави и САЩ“, казва Зеленски, цитиран от Euronews. „Има ясен интерес към опита на Украйна в защитата на човешки живот, съответните прехващачи, системите за електронна война и обучението“, добавя той.

Той обясни, че Украйна е готова да помогне, но само на тези, които помагат на Киев, „защитават живота на украинците и независимостта на Украйна“. „Някои искания вече са изпълнени с конкретни решения и конкретна подкрепа“, каза украинският президент, като не уточни кои държави няма да получат помощ.

Зеленски по-рано заяви, че Киев вече е разположил дронове прехващачи и екип от специалисти, които да помогнат за защитата на американските военни бази в Йордания.