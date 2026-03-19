С ескалацията на конфликта страни от Персийския залив спешно търсят българска спецпродукция

След ескалацията на конфликта в Иран страните от Персийския залив спешно търсят българска спецпродукция, като има сериозен брой запитвания от Дубай, Рияд, Бахрейн. Това каза инж. Петър Георгиев, съпредседател на сдружение "Българска отбранителна индустрия - акад. Стефан Воденичаров" и изпълнителен директор на "Самел-90", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

"Всяка година българският отбранителен сектор намира нови пазари. Например, в „Самел-90“ новите пазари са много повече в сравнение с традиционните. Всяка година разширяваме пазарите – особено сега след събитията в Персийския залив. Последните седмици има сериозен брой запитвания от държави, които са икономически развити - Дубай, Рияд, Бахрейн", каза инж. Георгиев.

Той описа ситуацията за сектора, посочвайки, че всеки в този бизнес се спасява поединично и създава нова продукция, за да може българската отбранителна индустрия да бъде запазена.

“След войната в Близкия изток износът към региона драстично ще се промени и ще се увеличи“, каза той, допълвайки, че войната е добра за бизнеса, но по-добре конфликтът да приключи по-скоро.

Какво се търси на пазара: дронове и анти-дрон системи

Войната вече се промени и не е като тази, която сме чели по книгите. С навлизането на дроновете нещата станаха коренно различни. Питанията номер едно са за дронове и анти-дрон системи.

„От няколко години „Самел-90“ работи върху смутители за защита на конвой, които охраняват президентите на Египет, Бахрейн и други. Разработихме и два вида дронове – интересът в момента е към „камикадзе“ дроновете“, обясни инж. Георгиев.

Правят се опити за партньорства с европейски компании, но това изисква сътрудничество с Министерство на отбраната и държавата. „Пътят, по който трябва да върви нашата индустрия, трябва да минава през съвместна работа с държавата“, категоричен е гостът.

Събеседникът сподели, че предстоящото изложение „Хемус“, което ще се проведе в Пловдив, се очертава като едно от най-силните събития за сектора тази година.

Инж. Георгиев посочи, че изминалата 2025 година е била по-добра от 2024-та по отношения на запитвания и износ на българската отбранителна индустрия. Покупки обаче продължава да няма от българската армия, което е притеснително.

Виждаме какво се случва по света, но у нас изглежда да липсва стратегия и виждане как да продължим напред, каза той.

„Някои политици си позволяват да говорят, че българската отбранителна индустрия не отговаря на стандартите на НАТО, което категорично не е така“, коментира гостът. Програмата SAFE на стойност 3,2 млрд. евро включва девет проекта и за съжаление, в нито един от тези проекти не е спомената за българската отбранителна индустрия – нито за обучение, нито за поддръжка, посочи събеседникът.

