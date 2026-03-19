С ескалацията на конфликта страни от Персийския залив спешно търсят българска спецпродукция

През последните седмици има сериозен брой запитвания от Дубай, Рияд, Бахрейн, каза инж. Петър Георгиев от сдружение "Българска отбранителна индустрия“

15:44 | 19.03.26 г.
Снимка: Bloomberg
След ескалацията на конфликта в Иран страните от Персийския залив спешно търсят българска спецпродукция, като има сериозен брой запитвания от Дубай, Рияд, Бахрейн. Това каза инж. Петър Георгиев, съпредседател на сдружение "Българска отбранителна индустрия - акад. Стефан Воденичаров" и изпълнителен директор на "Самел-90", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

"Всяка година българският отбранителен сектор намира нови пазари. Например, в „Самел-90“ новите пазари са много повече в сравнение с традиционните. Всяка година разширяваме пазарите – особено сега след събитията в Персийския залив. Последните седмици има сериозен брой запитвания от държави, които са икономически развити - Дубай, Рияд, Бахрейн", каза инж. Георгиев.

Той описа ситуацията за сектора, посочвайки, че всеки в този бизнес се спасява поединично и създава нова продукция, за да може българската отбранителна индустрия да бъде запазена.

“След войната в Близкия изток износът към региона драстично ще се промени и ще се увеличи“, каза той, допълвайки, че войната е добра за бизнеса, но по-добре конфликтът да приключи по-скоро.

Какво се търси на пазара: дронове и анти-дрон системи

Войната вече се промени и не е като тази, която сме чели по книгите. С навлизането на дроновете нещата станаха коренно различни. Питанията номер едно са за дронове и анти-дрон системи. 

„От няколко години „Самел-90“ работи върху смутители за защита на конвой, които охраняват президентите на Египет, Бахрейн и други. Разработихме и два вида дронове – интересът в момента е към „камикадзе“ дроновете“, обясни инж. Георгиев.

Правят се опити за партньорства с европейски компании, но това изисква сътрудничество с Министерство на отбраната и държавата. „Пътят, по който трябва да върви нашата индустрия, трябва да минава през съвместна работа с държавата“, категоричен е гостът.

Събеседникът сподели, че предстоящото изложение „Хемус“, което ще се проведе  в Пловдив, се очертава като едно от най-силните събития за сектора тази година.

Свързани статии

Инж. Георгиев посочи, че изминалата 2025 година е била по-добра от 2024-та по отношения на запитвания и износ на българската отбранителна индустрия. Покупки обаче продължава да няма от българската армия, което е притеснително.

Виждаме какво се случва по света, но у нас изглежда да липсва стратегия и виждане как да продължим напред, каза той.

„Някои политици си позволяват да говорят, че българската отбранителна индустрия не отговаря на стандартите на НАТО, което категорично не е така“, коментира гостът. Програмата SAFE на стойност 3,2 млрд. евро включва девет проекта и за съжаление, в нито един от тези проекти не е спомената за българската отбранителна индустрия – нито за обучение, нито за поддръжка, посочи събеседникът.

Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Финанси виж още