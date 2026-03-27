Американците са все по-критични към войната на САЩ в Иран заради цените на горивата

Американците се отнасят все по-критично към войната на САЩ в Иран заради високите цени на горивата и засилването на опасенията за разширяване на конфликта, според различни проучвания, цитирани от Politico.

Общо 61% от участниците в проучване на Pew Research Center казват, че не одобряват начина, по който президентът на САЩ Доналд Тръмп се справя с конфликта, който предизвика заедно с израелския лидер Бенямин Нетаняху в края на февруари.

Резултатите от анкета, проведена от Quinnipiac, показват, че според 42% от регистрираните избиратели войната ще направи света по-малко безопасен, докато 35% посочват, че светът ще стане по-безопасен.

Тръмп сигнализира за оттегляне на американски части от войната. В понеделник той обяви пауза на „всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура“ поради „много добри и продуктивни разговори“ между преговарящи от двете страни, а е четвъртък отложи действията до 6 април.

Иран отрича да се водят преговори, отхвърли предложените от Тръмп 15 точки за сключване на примирие и излезе със собствени предложения.

Републиканците и демократите остават на противоположни позиции относно военните действия на Вашингтон. Общо 78% процента от републиканците казват пред Pew, че войната върви донякъде или много добре в сравнение с 29% от демократите.

„От самото начало президентът Тръмп и Министерството на войната изчислиха, че ще са необходими приблизително четири до шест седмици, за да се постигне тази критична мисия“, коментира прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит на брифинг тази седмица. „Двадесет и пет дни по-късно най-великата армия, която светът някога е познавал, изпреварва графика и се представя изключително добре“, добавя тя.

Посещението на Тръмп в Китай, отложено заради началото на войната, е насрочено за средата на май, каза още тя.

Представители на Белия дом може и да коментират, че конфликтът е към края си, но Пентагонът подготвя планове за разполагане на още 3 хил. войници в Близкия изток от 82-ра въздушно-десантна дивизия на армията.

Боевете застрашиха достъпността на горивата, ключова точка от дневния ред на президента преди междинните избори през ноември. Цените на природния газ и петрола продължават да се повишават, тъй като Ормузкият проток остава затворен поради опасността от атаки от иранските сили.

Техеран междувременно обяви, че подготвя законопроект, с който официално да въведе такси за безопасно преминаване на кораби през пролива, според публикация на Bloomberg.

На този фон, според проучване на AP-NORC, публикувано в сряда, 45% от пълнолетните американци казват, че са изключително или много загрижени за перспективите за осигуряване на достъп до газ през следващите няколко месеца.

Белият дом настоява, че цените ще намалеят, след като военните операции приключат.

Проучването на Pew Research Center е проведено онлайн и по телефона в периода 16-22 март, с допустима грешка от плюс или минус 1,8 процентни пункта.

Проучването на Quinnipiac е проведено по телефона от 19 до 23 март и е с допустима грешка от плюс или минус 3,6 процентни пункта.

Анкетата на AP-NORC е проведена онлайн и по телефона също от 19 до 23 март, с допустима грешка от плюс или минус 4 процентни пункта.