Тръмп удължи срока за нанасяне на удари по енергетиката на Иран до 6 април

Американският президент Доналд Тръмп отново отложи крайния срок, в който Иран трябва да сключи споразумение със САЩ, в противен случай ще бъде подложен на нови атаки, заявявайки, че преговорите със страната протичат „много добре“, съобщава Bloomberg.

Тръмп заяви, че ще удължи с 10 дни обещанието си да се въздържа от атаки срещу ирански енергийни обекти – това е второто удължаване след заплахата от събота, че ще унищожи иранските електроцентрали, ако не бъде сключено споразумение.

По-рано в четвъртък Тръмп повтори графика от четири до шест седмици за военни операции и заяви, че американските военни действия се развиват „с преднина“.

Но удълженият краен срок дава повече време на САЩ да съберат сили. Wall Street Journal, цитирайки анонимни служители на Пентагона, съобщи в четвъртък вечерта, че Министерството на отбраната обмисля изпращането на до 10 хил. допълнителни войници в Близкия изток, което дава на Тръмп повече възможности.

„По искане на иранското правителство, моля, нека това изявление да служи като потвърждение, че отлагам периода за унищожаване на енергийните централи с 10 дни до понеделник, 6 април 2026 г., в 20:00 часа източно време“, заяви Тръмп в публикация в социалните медии в четвъртък. „Преговорите продължават и, въпреки погрешните твърдения за обратното от страна на медиите с фалшиви новини и други, те вървят много добре.“

Азиатските акции отбелязаха понижение в петък след загубите на Wall Street. Цената на суровия петрол сорт Брент отстъпва след по-ранния си скок в четвъртък.

Все още не е ясно с кого преговарят САЩ, след като бяха убити няколко високопоставени ирански длъжностни лица. Тръмп заяви пред Fox News, че Иран е поискал седемдневен отсрочка, а той им е дал 10 дни. По-късно вестник The Wall Street Journal съобщи, че според посредниците Техеран не е искал 10-дневна отсрочка.

По-рано в четвъртък Иран, чрез информационната агенция Tasnim, посочи, че все още очаква отговор, след като отхвърли 15-точковия план на САЩ за прекратяване на войната и предложи свои условия. Те включват гаранция, че САЩ и Израел няма да възобновят атаките, изплащане на военни репарации и признаване на властта на Иран над Ормузкия проток.

Иран иска също така прекратяване на войната на всички фронтове, съобщи Tasnim, вероятно имайки предвид паралелната война на Израел срещу подкрепяната от Техеран милиция „Хизбула“ в Ливан.

Тръмп заяви на заседание на кабинета, че Иран е позволил на 10 танкера с петрол да преминат като жест на добра воля. Министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че скоро ще стартира американска застрахователна програма за насърчаване на корабоплаването, а френски военни представители заявиха в четвъртък, че те и партньорите на Франция работят по инициатива за възстановяване на свободата на корабоплаването, след като сблъсъците утихнат.

Иранските законодатели подготвят законопроект за налагане на транзитна такса, според агенция Fars. Междувременно повишените цени на енергията накараха ОИСР да увеличи рязко прогнозата си за инфлацията за икономиките от Г-20 през тази година до 4% - и още по-висок темп в САЩ.

Но сраженията продължават. Израелските сили за отбрана съобщиха за въздушни удари по Техеран и Исфахан, а иранската държавна телевизия обяви вълна от ракетни удари срещу Израел. Двама души загинаха, след като отломки от пресечена ракета паднаха в Абу Даби.

Според правителствата и неправителствените организации в конфликта са загинали над 4500 души. Около три четвърти от жертвите са в Иран, а почти 1100 души са загинали в Ливан, където над 1 млн. души са били разселени. Десетки хора са загинали в Израел и арабските държави от Персийския залив.

Държави от Персийския залив като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства обмислят да се включат във войната, заявиха тази седмица няколко души, запознати със ситуацията.

„Не можем да позволим на Иран да държи САЩ, Обединените арабски емирства и световната икономика като заложници“, написа посланикът на ОАЕ в САЩ Юсеф ал-Отайба в статия за WSJ. „Просто примирие не е достатъчно.“

Тръмп публично даде да се разбере, че всяко мирно споразумение трябва да забрани на Иран да придобива ядрено оръжие или да обогатява радиоактивни материали за граждански цели. Планът на САЩ също така предвижда Ислямската република да използва намален ракетен арсенал само за самоотбрана, според запознати с въпроса източници. Отстъпките към Иран биха включвали облекчаване на санкциите.