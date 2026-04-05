Запрянов: Самостоятелна отбрана извън колективната е непосилно бреме за икономиката ни

Идеята за самостоятелна отбрана на България извън колективната е непосилно бреме за нашата икономика и финансово за нашата държава, каза военният министър Атанас Запрянов в интервю пред БНР.

"Като генерал, не като политическо лице, отбраната и сигурността на България са гарантирани в колективната отбрана на НАТО. И НАТО е гарант да имаме национална отбрана и сигурност. Да напомня, че дори като член на Варшавския договор, България имаше въоръжени сили над 120 хил. с транспортни войски и др., България е разходвала 9% от БВП за тези способности, плюс 4-5% за изграждане на инфраструктура", заяви той.

"Ако сега сме извън НАТО, трябва да увеличим военните сили многократно. Сегашните проценти трябва да нараснат многократно. Всякакво милитаризиране на нашата страна ще доведе до удар за икономическото ни развитие и разходите. В рамките на коалиционната отбрана с минимални национални ресурси гарантираме конституционните си задължения. Това е голямо постижение на България и НАТО е гарантът, които позволява да имаме противовъздушна и противоракетна отбрана в условията на непредвидимите рискове", коментира военният министър.

Той сподели, че е сигурен, че тези проблеми - изказването на Тръмп, че ще оттегли САЩ от Алианса, ще се преодолеят: "С разполагането на американски самолети у нас на летище София ние изпълняваме тези задължения като партньори. Всички страни членки, които имат резерви за конфликта в Иран, добросъвестно си изпълняват задълженията по колективната отбрана."

За американските самолети на летище София Запрянов заяви, че се търси вариант да бъдат преместени.

"Нотата на Иран се вписва в контекста на нормалната дипломатическа работа и общуване. Този документ не го разглеждаме като съдържащ военна заплаха за нашата страна. С Иран поддържаме нормални отношения и се води политически диалог", заяви министърът.

"Още с приемането на американските самолети сме уведомили иранската страна за характера на тези самолети. Няма промени и няма нови искания от старата на САЩ по отношение на самолетите. Намираме се в хипотезата на предно разполагане на самолети по Източния фланг на Алианса. През въздушното ни пространство не летят самолети и не са искани прелитания. Европейски страни също отказаха прелитане. Към България не са отправяни искания. Спазваме това, което сме договорили и не участваме по никакъв начин в тази война между САЩ и Иран, и НАТО не участва."

Запрянов съобщи, че преди седмица на наша територия имало учебни бойни стрелби, "летяха самолети на други държави".

"Продължаваме и предстоят консултации с американската страна. Интензивността на полетите на летище София ще бъде увеличена след 15 април. Водим разговори и разбираме загрижеността на българската общественост. Търсим решение и се надявам да намерим позитивно решение", обясни военният министър.

Споразумението с Украйна

Със споразумението с Украйна ние не поемаме никакви военни ангажименти, каза още Запрянов за десетгодишното споразумение за сигурност между България и Украйна, което служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха на 30 март, цитиран от БТА.

"Чуха се някои абсурдни твърдения за участие на България във войната в Украйна, това просто не отговаря на истината", коментира министърът и поясни, че по отношение на отбраната споразумението се базира на всички досега съществуващи договорености между двете страни. Министър Запрянов подчерта, че няма нещо ново, което да е договаряно и подписано.

Той поясни, че споразумението е свързано с изграждане на военните способности на Украйна, в което ние участваме и извършваме в рамките на решението на НАТО, на мисиите, които НАТО и ЕС провеждат. Също така се повтарят ангажиментите по военно-техническата помощ, която ние оказваме в съответствие с решението на Народното събрание още от 2022 г. и това е регламентирано, добави Атанас Запрянов и уточни, че правителството изпълнява стриктно тези решения.

По думите на Запрянов има области между България и Украйна, които са традиционно добре развити. Той даде пример с областта на военното образование, с добри контакти между Висшето военноморско училище във Варна и Военноморската академия на Украйна.

Също така има и някои нови елементи от гледна точка на работата по отношение на киберсигурността, посочи Атанас Запрянов. Той обясни, че Украйна, бъдейки във война, изпитва почти ежедневни атаки на киберсигурността, и има какво да споделят в това отношение. И това, което е важно и което в разговор с министъра на отбраната на Украйна подчертах, е, че ние много се интересуваме те да споделят по-подробно техния опит в областта на борбата с дроновете и използването на дроновете. В тази посока ще задълбочим сътрудничеството си, коментира служебният министър.

Той обясни, че в хода на използването на дроновете и на борбата с тях се оказва, че някои от технологичните решения, които и двете страни използват, съществуват не повече от месец. Способите за използване на тези технологии са толкова динамични, че някои от софтуерните решения се променят много, много често, допълни Запрянов. Според него "трябва да се разделим с илюзията", че ще произведем дронове, които ще ни вършат работа за 50 години напред. Украинската армия е една от най-опитните армии и държави в това отношение, каза също Атанас Запрянов и добави, че те следят опита на бойното поле всеки ден, за да реагират на една или друга ситуация и да бъдат актуални.