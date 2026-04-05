Тръмп заплаши Иран с удари по електроцентрали и мостове във вторник

В остро формулиран пост в социалните медии в неделя сутринта американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще унищожи енергийните обекти и мостовете на Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново, съобщава Wall Street Journal.

„Вторник ще бъде денят на електроцентралите и денят на мостовете, всичко в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!!!“ написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

В публикация в събота Тръмп даде на Иран 48-часов срок да отвори отново Ормузкия проток, който на практика е блокирал след началото на войната в Близкия изток на 28 февруари, в противен случай „ще живеете в ада“. 10-дневният срок, даден от Тръмп на иранските лидери да договорят споразумение, се очаква да изтече в понеделник.

Тръмп предостави и още подробности за спасителната операция, при която бе спасен вторият пилот от свален от иранските сили изтребител F-15, в публикация в Truth Social в неделя сутринта.

„Спасихме тежко ранения и наистина смел член на екипажа/офицер на F-15 от дълбините на иранските планини“, написа той. „Иранските военни го търсеха усърдно, в голям брой, и се приближаваха... Вторият рейд последва първия, при който спасихме пилота посред бял ден, което също е необичайно, като прекарахме седем часа над Иран.“

Първият пилот на същия самолет вече бе спасен от американски командоси още след свалянето на машината в петък. Изтребителят F-15 беше свален над Иран в петък, което предизвика сериозно безпокойство във Вашингтон, че иранските сили могат да стигнат първи до двамата членове на екипажа и да ги използват като средство за натиск в преговорите за прекратяване на войната.

Президентът добави, че ще даде пресконференция „заедно с военните“ в понеделник в 13:00 ч. местно време.