"Пълзящи атаки" в Запорожието връщат руснаците до позиции от началото на 2025 г.

Заради фалшиви и/или прибързани доклади позиции в западните части на Запорожката област (Приморске и Степнохирск) са под заплаха, предупреждават руски военни анализатори. Те обръщат внимание на украинския натиск, наричайки го "пълзящи атаки", а не "пълноценни контранастъпателни действия", чиято цел е да върне руските части до позициите от началото на 2025 година.

В момента руските военни от групировката "Днепър" могат само да опитват да удържат контраатаките на украинците, не и да организират настъпление, допълват още анализаторите.

Институтът за изучаване на войната (ISW) пък отбелязва за напредък на украинците и в източните части на Запорожката област - в Хуляйполе, както и в Олександривското направление (Днипропетровска област). Военните анализатори обръщат внимание, че руснаците пращат подкрепления от направленията около Покровск и Добропиля, за да спасят фронта в Запорожката област.

Руски военни кореспонденти съобщават за увеличаване на ударите с авиационни бомби по горещите точки на бойното поле. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сочи, че през миналото денонощие Русия е извършила 84 въздушни удара с 242 авиационни бомби, както и 3200 артилерийски обстрела. Използвани са и 8600 fpv-дрона по цели на бойното поле и близките населени места.

Данните на ВСУ показват леко увеличение на броя на битките на 6 април, 1503-ия ден от пълномащабната война - 150 спрямо 120 ден по-рано. Увеличава се активността в Покровското (31) и Олександривското направление (13). Тежки са боевете и около Костянтинивка (19) и Хуляйполе (11).

Тече ли скрита мобилизация в Русия?

Военни анализатори регистрират растяща липса на жива сила за руската армия от началото на 2026 година. Русия трябва да наема по повече от 1100 войници на ден, за да изпълни плановете си за мобилизация на 409 хил. през 2026 година. По данни на украински наблюдатели през първите три месеца на годината са сключвани договори с 940 души на ден. Част от тях са от окупираните части на Украйна.

24% от всички присъединили се към руската армия са разследвани, или осъдени, а около 40% имат финансови задължения, които не могат да покрият.

ISW отчита още, че до голяма степен тече скрита мобилизация - министърът на образованието Валерий Фалков е разпоредил големите университети да гарантират, че поне 2% от студентите ще подписват договори с Министерството на отбраната. Преди дни изтекоха и документи, че подобни разпореждания може да има по области - в Рязанска област има нареждане за брой работници в големи и средни предприятия, които да бъдат на разположение на военните.

Военните анализатори посочват, че броят на желаещите да подпишат договори за участие във войната видимо намалява въпреки големите бонуси, които продължават да предлагат властите.

Русия остава без здрави кораби, носители на ракети "Калибър" в Черно море

След масираната атака по пристанището в Новоросийск е пострадал не само терминалът "Шесхарис", но и фрегата Буревестник клас 11356R - "Адмирал Макаров", съобщават украинските военни. Според специализираното издание Defense Express руският Черноморски флот има само три такива фрегати, които са носители на ракети "Калибър". Две от тях бяха в Черно море и по двете вече са нанесени значителни щети в последните месеци.

На 2 март при атака в Новоросийск беше ударен "Адмирал Есен", а с последната атака в нощта срещу 6 април свършиха и носителите на "Калибър" в Черно море, пишат военните анализатори. Според тях третата фрегата от този клас в състава на Черноморския флот е "Адмирал Григорович" и тя не е била в Черно море от 2021 година, а от началото на пълномащабната война не може да премине през Босфора (затворен за всички военни кораби).

Русия измести седалището на Черноморския флот от Крим в Новоросийск, за да защити корабите си от далекобойните и морските дронове на Украйна.

Русия страда от дефицит на ракети за ПВО?

Сериозните поражения, които украинските дронове нанасят на руските цели се обясняват от руски военни кореспонденти с липсата на достатъчно ракети за системите за противовъздушна отбрана (ПВО), както и на самите системи, подлагани системно на удари с дронове. Това е особено видимо в Крим.

По данни на OSINT-анализатори, тоест потвърдено с видео и геолокализация, от началото на годината Украйна целенасочено атакува системи за ПВО и са поразени поне 85 елемента - установки и радари. Причината е увеличената ефективност на украинските далекобойни дронове през последните месеци.

Институтът за изучаване на войната обръща внимание, че Русия тепърва анализира и подготвя как да изгради система за отразяване на атаките с дронове, използвайки мобилни групи, дронове прехващачи, акустични системи за локализация и други евтини подходи, които се използват от години в Украйна.

Украйна предлага прекратяване на ударите по енергийни обекти

Украйна има пълното право да атакува енергийни обекти - дроновете намаляват приходите от търговията с петрол, които Русия използва, за да воюва, каза украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение за 1503-ия ден от пълномащабната война. "Всичко, което руснаците спечелят от шоковото поскъпване на петрола, ще го използват за войната. Тя е техният приоритет", допълни той.

Зеленски отбеляза успешните акции по петролните съоръжения на Русия и допълни, че е предал на американските посредници предложение за взаимно прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура. Той коментира още, че Украйна е предложила и примирие за Великденските празници, което е отхвърлено от Русия.

Говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че тези предложения са "ПР-ход" на Зеленски, а целта е прегрупиране и възстановяване на украинската армия, за да продължат боевете.

Украйна има и други подходящи цели

Според медийни публикации и западни партньори са поискали от Украйна да спре атаките по руските петролни съоръжения заради кризата на петролните пазари. Украйна има и други подходящи цели - торови и химически заводи, които от една страна осигуряват суровини за военната индустрия, а от друга - печелят от високите цени на торовете на пазара в момента.

Вечерта на 6 април има данни за атака с дронове по химическия завод "Минудобрения" в град Росош (Воронежка област). Заводът е водещ производител на азотна киселина, амоняк и амониева селитра, които са основните за производство на взривни вещества и това приравнява такива промишлени обекти като част от военната машина на Русия.

Украйна се готви за сценарий с пълно изтегляне на подкрепата от САЩ

В своето обръщение Зеленски каза още, че преговорите със САЩ и за гаранциите за сигурност продължават, но според испанското издание El Pais отношенията между двете страни са значително охладнели. След ожесточения спор в Овалния кабинет през миналия февруари Украйна положи не малко усилия да нормализира отношенията си с новата американска администрация, но изглежда това не се случва, пише още вестникът на базата на коментари по различни теми, правени от представители на Украйна и САЩ.

Едни от последните е задочна размяна на обвинения между украинския президент и държавния секретар Марко Рубио. Зеленски каза, че условие на САЩ, за да дадат гаранции за сигурност на Украйна, е изтеглянето от Донецка област. Рубио директно го обвини, че лъже.

По-късно украинският президент не потърси начин да се измъкне (например с извадено от контекста изказване), а уточни, че това, което е казал е само "върхът на айсберга". Той обясни, че САЩ са заявили, че ще предоставят гаранции за Украйна след края на войната и приемат условието на Русия за това. Москва от своя страна нееднократно заявява, че ще прекрати войната, след като Украйна се изтегли от Донецка област.

Но тази размяна на реплики е само малка част, показваща разрива в отношенията, пише още El Pais, посочвайки, че Доналд Тръмп отдавна обвинява Украйна за войната, отмени санкциите срещу руския петрол, а насочва все повече оръжия към Ормузкия проток. В Европа Вашингтон открито поддържа Виктор Орбан, смятан в Европа като съюзник на руския президент Владимир Путин. Днес (7 април) започва двудневната визита на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Унгария и е предвидено и участие в събития от кампанията на унгарския премиер.

Източници на El Pais в Киев посочват, че по искане на Зеленски институциите готвят различни сценарии за война, продължаваща в следващите три години. В тях е включен пълният отказ от подкрепа от страна на САЩ. Според украинския чиновник в Киев все повече очакват да се случи именно това.

Преди седмица анализатори отбелязаха, че САЩ дават все по-малко и малко на Украйна и дори вече нямат лост за влияние в Киев - просто няма какво да заплашат, че ще спрат. Едно от последните неща, на които разчитат украинците са ракетите за Patriot (купувани с парите по програмата PURL на НАТО) и разузнавателни данни, но и двете намаляват в последните дни заради фокуса на Вашингтон към Близкия изток.