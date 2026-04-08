Украйна започна да си връща контрола и в гранични зони на Харковска област

От февруари насам Украйна успя да отвоюва части от окупираните територии в Запорожка и Днипропетровска област, а преди ден данните на проекта DeepState показват и успех в приграничните зони на Харковска област. Украинската армия си е върнала контрола над село Амбарне, или към 7 кв. км.

Досега Украйна е връщала толкова големи зони в Харковска област само около Купянск, сочат изчисленията на украинския анализатор Олександър Коваленко. Боевете за населеното място, разположено на около 4 км от границата с Русия, се водят от юли 2025 г.

По данни на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от началото на годината е върнат контрола над 480 кв. км. Основно това са зони в Запорожката и Днипропетровската област. В края на миналата година имаше и частични успехи в Донецка област - около Добропиля. И украинските, и руските военни отказват да нарекат това, което се случва на бойното поле в момента, "контраофанзива". ВСУ съобщава за подобряване на позициите, а в Русия говорят за "пълзящи атаки".

Според военни анализатори в последните седмици обаче Украйна си връща повече територии, отколкото губи.

Успехите на украинските военни подкрепят дипломатическите стъпки на Киев

Украйна започва работата по "европейския компонент" по предложенията за сигурност, за които вече сключи споразумения в Близкия изток, коментира украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение за 1504-ия ден от пълномащабната война. Той посочи, че има резултат от работата на украинските военни в региона и следващата стъпка е модернизацията на отбраната на Европа.

Украйна е част от инициативата, водена от Великобритания за отваряне на Ормузкия проток с дипломатически средства. Тази нощ САЩ и Иран се разбраха за двуседмично примирие, по времето на което протокът ще бъде отворен срещу заплащане.

Русия опитва пробиви в Крепосния пояс

Русия продължава опитите за пробив в укрепените зони между Костянтинивка и Словянск, наричани Крепосния пояс на Донецка област. Институтът за изучаване на войната (ISW) съобщава, че има нова тактика за пробив в Костянтинивка - от групи от по двама-трима военни, сега руснаците се придвижват по единично, но на всеки 20-30 минути. В Лиман пък има опити за моторизирани атаки, които руснаците провеждаха през миналата пролет, но ефективността им е намалена.

Главнокомандващият ВСУ ген. Олександър Сирский съобщи след посещение на предните позиции в Костянтинивка, че приоритет са ударите по логистиката на руснаците в тила и "неутрализиране на вражеската пехота", както и възможностите за противодействие на дронове и снабдяването с боеприпаси за военните части, които се намират на предна линия.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 7 април показва, че фокусът се измества от Покровското направление към Костянтинивка. През миналото денонощие там са регистрирани 32 атаки. Интензивни са боевете и около Покровск - 26. Руски военни кореспонденти съобщават за интензивни боеве около Приморске и Степнохирск (западните части на Запорожката област), а ВСУ съобщава и за множество атаки в Хуляйполе (26).

ISW съобщава за напредък на украинците около Словянск, където има дани за 9 атаки през миналото денонощие.

Като цяло има леко повишаване на интензивността на бойните действия и са регистрирани 170 атаки спрямо 150 ден по-рано. Русия е извършила и 71 въздушни атаки с 245 авиационни бомби, както и 3200 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 8400 fpv-дрона.

Руският петрол е най-скъп за последните 13 години, но Москва не може да се възползва изцяло

Руският петрол е достигнал най-високата си цена за последните 13 години, изчислява Bloomberg, позовавайки се на данни на търговци. Сортът "Уралс" достига между 114 и 116 долара за барел, в зависимост от терминала, от който се товари.

В същото време украинските дронове продължават да намаляват възможностите Москва да се възползва изцяло от ситуацията на петролните пазари. Руски военни кореспонденти съобщават за нови атаки с дронове по терминала Уст-Луга буквално ден, след като работата му беше подновена. Сателитни данни показват, че30% от резервоарите за петрол на терминала са вече изгорели.

По данни на Ройтерс до края на април ще остане затворен терминалът "Шесхарис" в Новоросийск (Черно море), спряла е работа и четвъртата по големина рафинерия в Русия - в Кстово (Нижний Новгород), атакувана преди няколко дни.

В нощта срещу 8 април украински дронове отново подпалиха и "Морския петролен терминал" във Федосия, което задълбочава проблемите с доставките на горива на окупирания през 2014 година Крим. Има съобщения и за силни взривове в Луганск, както и за въздушна тревога в руски области, но без данни за щети.

22 танкера от "сенчестия флот" са били арестувани от 2024 г. насам

22 танкера от "сенчестия флот" са били задържани след 2024 година, съобщават руски военни анализатори. Според техните данни съдбата на корабите е различна - девет от тях са вече освободени след проверка на товара и екипажа, но всеки ден задържане носи големи загуби за собственика. При осем от случаите корабите още са под арест, а за пет танкера няма информация какво се е случило след ареста.

Най-много танкери, пренасящи руси петрол в нарушение на западните санкции, са задържали САЩ, Швеция и Франция. САЩ в момента не санкционира руските кораби, защото премахна санкциите срещу тях.