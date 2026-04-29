Израел се подготвя да продаде миноритарен дял от двете си най-големи отбранителни компании

Израел се подготвя да продаде дял до 30% в двете си най-големи отбранителни компании през тази година, за да помогне за финансирането на нарастващите военни разходи, съобщава Bloomberg.

Israel Aerospace Industries Ltd. ще се търгува на фондовата борса в Тел Авив с прогнозна стойност от около 100 млрд. шекела (34 млрд. долара), според израелски представител, коментирал въпроса при условие, че се запази анонимността му.

Продажбата на дела от Rafael Advanced Defense Systems Ltd. вероятно ще стане чрез частно пласиране чрез TASE UP с прогнозна стойност за компанията от 60 млрд. шекела (20,1 млрд. долара), според представител на компанията, който също е пожелал анонимност.

Правителството възнамерява първоначално да продаде до 30% от производителите на противоракетните отбранителни системи Arrow и Iron Dome. Този дял може да се увеличи, но не и над 49%, според Шей Хачам, началник на кабинета на генералния директор на Министерството на отбраната.

Правителството отказва да коментира темата. Говорители на IAI и Rafael също са отказали коментар. Окончателно решение все още не е взето и са възможни забавяния.

Мерките, които се разглеждат като част от приватизацията, включват предлагане на по-високи заплати на ръководителите и ускоряване на одобренията.

Израелските отбранителни компании се разраснаха бързо през последните няколко години, като ускоряването на износа подкрепи икономиката и даде на правителството известна степен на дипломатически лост.

Продажбите на акции ще насочат милиарди към бюджета на страната, обременен от годините на високи разходи заради войните, които Израел води на множество фронтове.

IAI и Rafael отчетоха рекордни приходи през 2025 г., като натрупаните поръчки надхвърлиха, съответно, 30 млрд. и 20 млрд. долара. Чуждестранните поръчки представляват 70% от общия брой на IAI и около половината от тези на Rafael.

Акциите на Elbit Systems Ltd., друга израелска отбранителна компания, поскъпнаха повече от два пъти на борсата в Ню Йорк миналата година.

Интересът на инвеститорите към отбранителната индустрия се увеличава рязко след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Оценка на Bloomberg за глобалните акции в отбранителния сектор се удвоява оттогава.

Израелската централна банка прогнозира, че бюджетният дефицит тази година ще достигне 5,3% от брутния вътрешен продукт, до голяма степен поради военните разходи.

Правителството на премиера Бенямин Нетаняху е отпуснало 143 млрд. шекела за отбрана през 2026 г., което е над два пъти повече от нивата преди войната и е най-големият единичен бюджетен елемент.

Израел иска да намали зависимостта си от други страни за военни доставки, а Нетаняху казва, че очаква разходите за отбрана да достигнат около 350 млрд. шекела през следващото десетилетие.

Министърът на Израел, който отговаря за държавните предприятия, Дуди Амсалем заяви, че възнамерява да поиска одобрение за продажбата на дял от Rafael през следващите няколко седмици. IAI получи одобрение преди около шест години, но продажбата беше спряна поради опасения относно разкритията, които ще трябва да прави като публично търгувана компания.

През последните седмици Министерството на отбраната оттегли възраженията си, при условие че правителството запази контролния дял и средствата бъдат използвани за разходи за отбрана, казва Хачам. Продажбите на акции ще бъдат ограничени до израелските пазари, където правителството може да наложи по-строги ограничения за сигурност, добавя той.