Германия се споразумя да закупи от САЩ крилати рекети Tomahawk

Германия се споразумя със САЩ да закупи дозвукови крилати ракети Tomahawk с голям обсег, като размерът на поръчката и сроковете за доставка не са ясни, съобщава Bloomberg.

Вашингтон и Берлин първоначално планираха временно да разположат американски крилати ракети BGM-109 Tomahawk в Германия, за да възпрат Русия от евентуално използване на ракетите „Искандер“ в Калининград срещу Берлин и други европейски столици.

Но президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи плана от ерата на своя предшественик Джо Байдън след спор с германския канцлер Фридрих Мерц относно стратегията на САЩ във войната с Иран. Мерц заяви, че планът е бил възобновен по-рано тази седмица.

„В кулоарите на срещата на НАТО в Анкара се споразумяхме с правителството на САЩ, че ще придобием американски ракети Tomahawk и ще ги разположим в Германия“, заяви Мерц пред депутати в Берлин. „По този начин запълваме значителна стратегическа празнина в нашата отбрана, като същевременно работим за разработването и разполагането на наши собствени европейски системи в Европа“, подчерта канцлерът.

Цената и сроковете за доставка на крилатите ракети не са обявени. Единичната цена на Tomahawk е около 1,7 млн. долара.

Малко вероятно е САЩ да разполагат с голям излишък от тези ракети. Те изстреляха стотици в конфликта с Иран, а американската отбранителна компания Raytheon, подразделение на RTX Corp., произведе по-малко от 100 броя през 2025 г., въпреки че САЩ настояват за ускоряване на производството на редица важни боеприпаси.

Почти всички ракети Tomahawk на въоръжение в САЩ са предназначени за изстрелване от кораби. Някои са били преобразувани, за да се поберат в наземната батарея Typhon, която също така изстрелва многоцелеви ракети Raytheon SM-6.

Ракетите Tomahawk могат да летят на разстояние от около 1500 километра, което им дава много по-голям обсег от германските крилати ракети Taurus или френските и британските ракети Storm Shadow/SCALP.

По-рано тази седмица страните от НАТО обявиха 50 млрд. долара за разработване на европейски оръжия с голям обсег извън веригата на доставки на САЩ.