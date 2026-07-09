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Германия се споразумя да закупи от САЩ крилати рекети Tomahawk

По този начин Берлин запълва значителна стратегическа празнина в отбраната, заяви германският канцлер Фридрих Мерц

13:27 | 09.07.26 г. 2
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Германия се споразумя със САЩ да закупи дозвукови крилати ракети Tomahawk с голям обсег, като размерът на поръчката и сроковете за доставка не са ясни, съобщава Bloomberg.

Вашингтон и Берлин първоначално планираха временно да разположат американски крилати ракети BGM-109 Tomahawk в Германия, за да възпрат Русия от евентуално използване на ракетите „Искандер“ в Калининград срещу Берлин и други европейски столици.

Но президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи плана от ерата на своя предшественик Джо Байдън след спор с германския канцлер Фридрих Мерц относно стратегията на САЩ във войната с Иран. Мерц заяви, че планът е бил възобновен по-рано тази седмица.

„В кулоарите на срещата на НАТО в Анкара се споразумяхме с правителството на САЩ, че ще придобием американски ракети Tomahawk и ще ги разположим в Германия“, заяви Мерц пред депутати в Берлин. „По този начин запълваме значителна стратегическа празнина в нашата отбрана, като същевременно работим за разработването и разполагането на наши собствени европейски системи в Европа“, подчерта канцлерът.

Цената и сроковете за доставка на крилатите ракети не са обявени. Единичната цена на Tomahawk е около 1,7 млн. долара.

Малко вероятно е САЩ да разполагат с голям излишък от тези ракети. Те изстреляха стотици в конфликта с Иран, а американската отбранителна компания Raytheon, подразделение на RTX Corp., произведе по-малко от 100 броя през 2025 г., въпреки че САЩ настояват за ускоряване на производството на редица важни боеприпаси.

Почти всички ракети Tomahawk на въоръжение в САЩ са предназначени за изстрелване от кораби. Някои са били преобразувани, за да се поберат в наземната батарея Typhon, която също така изстрелва многоцелеви ракети Raytheon SM-6.

Ракетите  Tomahawk могат да летят на разстояние от около 1500 километра, което им дава много по-голям обсег от германските крилати ракети Taurus или френските и британските ракети Storm Shadow/SCALP.

По-рано тази седмица страните от НАТО обявиха 50 млрд. долара за разработване на европейски оръжия с голям обсег извън веригата на доставки на САЩ.

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Последна актуализация: 13:27 | 09.07.26 г.
крилати ракети Tomahawk отбраната на Германия НАТО
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Коментари

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2
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гъбко
преди 9 минути
Очаквано решение . Германците строят вече нови 8 броя фрегати клас Ф127 , най-големите плаващи ракетни складове на Европа . 12хил тона водоизместване . И осемте са силно интегрирани за НАТОвски бойни единици . Всяка ще има по 96 клетки за изстрелване . Ще могат да оперират с месеци напълно самостоятелно и в северните морета и в тропиците . Та има къде да се разполагат томахавките . Бяха предвидили 6 броя , но на путин му малееха та се намеси , и ги направиха 8 броя ... :)))
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1
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Aлexaндpo
преди 32 минути
На дойчовцитe, не им омръзна да се HaгъзвaT на Империята. Така ги е налазила, че явно вече ги кефи максимално!
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