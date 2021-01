Неравенствата сред държавите създават неравенства и при ваксините

Бразилия започна в неделя имунизационната си кампания с ваксините на AstraZeneca и на Sinovac Biotech. Снимка: Patricia Monteiro/Bloomberg

Глобалните различия в достъпа до ваксините срещу Covid-19 пораждат опасения, че продължаващото разпространение на коронавируса ще породи по-опасни версии на патогена, отслабвайки медицинските оръжия и допълнително осакатявайки икономиките, пише Bloomberg.

В битката с коронавируса богатите страни вече се възползват от ваксините. И макар САЩ, Великобритания и Европейският съюз вече да са поставили на свои граждани около 24 млн. дози - над половината от всички извършени имунизации в световен мащаб - огромен брой държави все още дори не са започнали кампаниите си.

Тези различия представляват заплаха както за напредналите държави, така и за изостаналите. Предоставянето на възможност на коронавируса да генерира нови щамове би имало значителни икономически и обществени последици, след като броят на загиналите надхвърли 2 милиона.

Прогноза за растеж

„Не можем да оставим части от света без достъп до ваксини, защото това просто ще се върне при нас“, коментира Чарли Уелър, ръководител на направлението за ваксини в здравната изследователска фондация Wellcome. „Това излага на риск всички по света“, казва той.

Страните разчитат на ефективни имунизации, за да спасят животи и да съживят бизнеса. Прогнозата на Световната банка за растеж от 4% тази година зависи от широкото разпространение на ваксините. Нарастващите случаи на Covid и забавянето на ваксинирането обаче могат да ограничат разширяването до само 1,6%.

Страните с високи доходи са си осигурили 85% от ваксините на Pfizer Inc. и всички на Moderna Inc., според базираната в Лондон изследователска фирма Airfinity Ltd. Голяма част от света ще разчита на британския производител на лекарства AstraZeneca Plc, чиято ваксина е по-евтина и по-лесна за разпространение, както и на други производители като китайската Sinovac Biotech Ltd.

Най-малко 49 държави с по-високи доходи провеждат мащабни ваксинационни кампании срещу Covid-19, докато същевременно една от държавите с най-ниски доходи отчита първите 25 дози, посочи генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус. „Не 25 милиона. Не 25 хил. Само 25“, заяви той в понеделник.

Все повече страни сключват отделни договори за доставка, освен че участват в програмата за глобално сътрудничество при достъпа до ваксини, известна като Covax.

Светът е на ръба на „катастрофален провал на нравствеността" при разпределянето на ваксините срещу Covid-19, заяви днес Гебрейесус, цитиран от Ройтерс.

По думите му перспективите за справедливо разпространяване на ваксините поставят под сериозен риск програмата COVAX, по която от следващия месец ще се разпращат ваксини. Гебрейесус прикани страните и производителите към справедливо разпределяне на ваксините по света.

Сключването на двустранни договори може да забави доставките по COVAX и да доведе до сценария, който COVAX трябваше да предотврати - запасяване, хаотичен пазар, некоординиран отговор и продължаващ социален и икономически срив, каза той днес в началото на годишното заседание на управителния съвет на СЗО в онлайн формат.

Двудневното заседание на съвета на СЗО е едно от най-важните в 70-годишната история на здравната агенция на ООН. То трябва да определи ролята на организацията за дълъг период след края на тази пандемия.

Различия и в ефективността

Разпространението на ваксините на Pfizer-BioNTech и Moderna, които постигнаха нива на ефективност от около 95%, повдигна въпроси дали всеки ще има достъп до толкова високи нива на защита. „Разликата не е само в достъпа до ваксини“, каза Янчжун Хуанг, старши сътрудник за глобалното здраве в Съвета по външни отношения. „Става въпрос и за достъп до ефективни ваксини.“

Една от ваксините, на които разчитат страните с по-ниски и средни доходи - на AstraZeneca и Оксфордския университет, породи притеснения в Австралия, че може да не е достатъчно ефективна за генериране на стаден имунитет. Здравните власти там обаче заявиха, че вярват, че тя ще бъде сравнима с ваксините на Pfizer и Moderna при предотвратяването на тежко протичане на заболяването.

Ваксината, разработена от британските партньори и въведена в страната по-рано този месец, осигури среден процент на ефективност от 70%. Изглежда, че той се повишава до 80% при осигуряване на по-голям времеви интервал между дозите, сочат ограничените налични данни, според регулаторите. Удължаването на този период до три месеца от един позволява на повече хора да се защитят по-бързо, докато данните показват, че нивото на антитела също се увеличава, каза говорител на AstraZeneca.

Относно ваксината на Sinovac бяха обявени четири значително различни степени на защита, вариращи от около 50% до повече от 90%. Китайският разработчик заяви, че по-ниският процент, регистриран при проучване в Бразилия, се дължи на това, че участниците са медицински работници, изправени пред висок риск от заразяване с Covid. „Въпреки разликата в степента на ефикасност, всички те сочат към способността на ваксината да предпазва, особено срещу средна и тежка форма на заболяванетоо“, казват от Sinovac.

Ако в развиващите се страни се разпространяват ваксини с по-ниска ефективност, това също може да има значителни икономически последици и да „изостри разликите в последиците от пандемията в различните страни", пише в имейл Джъстин-Дамиен Генет, старши икономист в Световната банка.

Много страни зависят от програмата Covax, която има за цел да разпространи ваксините равномерно във всички страни. Въпреки това не всички държави с по-ниски и средни доходи чакат спасение оттам. Някои са се усъмнили дали по програмата ще получат необходимите ваксини, посочи Гебрейесус от СЗО. Правителствата на Южна Африка и Малайзия сключиха свои сделки за доставки чрез директни преговори с производители, а някои региони също ще получат ваксината на Pfizer.

Търпението се изчерпва

„Изглежда има индикации, че страните губят търпение“, коментира Хуанг от Съвета по външни отношения. Covax е осигурила достъп до почти 2 милиарда дози, като доставките трябва да започнат през първото тримесечие, и си е поставила за цел да ваксинира до една пета от населението на страните до края на годината. Това е далеч по-малко от нивата от две трети или повече, към които са стремят много държави.

Някои може да не получат ваксини преди 2024 г., изчисляват изследователите.

Мобилизацията се засилва. Индия, с население от 1,3 млрд. души, започна мащабна ваксинационна кампания в събота, като се очаква да се натъкне на предизвикателства в селските райони.

Защитниците на ваксините призовават богатите страни да споделят и настояват компаниите да увеличат производствения си капацитет. Въпреки че е рано, тенденциите са притеснителни, казва Венкая. „Успехът се определя от получаването на ваксини за хората навсякъде и все още не сме успели в това начинание“, посочва той.

По статията работиха: Десислава Попова, редактор Елена Илиева