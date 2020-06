Китайският търговски излишък отбеляза рекорд през май

Снимка: Bloomberg L.P.

Търговският излишък на Китай достигна рекорд през май, след като износът спадна с по-малко от очакваното, а вносът намаля заедно с цените на суровините.

Износът се е понижил с 3,3% в доларово изражение спрямо година по-рано, а вносът се е свил с 16,7%. С това търговският излишък на страната достига 62,93 млрд. долара, съобщава Bloomberg.

Рекордният излишък е факт на фона на понижението в цените на основните суровини, които Китай купува, като петрол, природен газ и соя. Износът от своя страна успя за преодолее своите по-ниски стойности отчасти благодарение на продажбата на маски и други медицински консумативи.

„Спадът при вноса основно се дължи на голямата основа от предходната година и на понижението на цените на суровините“, посочва Сян Джаопен, икономист от Australia and New Zealand Banking Group Ltd. „Обемът на повечето основни вносни стоки нарасна, което показва, че икономиката на Китай постепенно се възстановява“, допълва той.

И въпреки че Пекин увеличи вноса на стоки, то тяхната средна цена намалява, показват данни от митническата служба на страната. Средната покупна цена на суровия петрол е намаляла с 21,2% в юани през първите пет месеца на годината, въпреки че обемът на покупките е нараснал с 5,2%.

Цената на въглищата, природният газ, соята и други суровини също е намаляла. Също така стойността на автомобилния внос се е свила с 31,3%.

На този фон износът на текстилни продукти – в това число маски за лице, е скочил с 25,5% в юани за първите пет месеца. Това е и вторият най-изнасян продукт от страната след механиката, показва информацията на митниците.

„Износът на медицински консумативи може да е предоставил допълнителна подкрепа“, посочват икономисти на Goldman Sachs.

Китайската икономика продължава бавното си възстановяване от коронавирусната криза, като местното търсене започва да набира инерция, въпреки че това от чужбина остава мудно. Отново нарастващият риск от нова ескалация на напрежението между САЩ и Китай заплашва бъдещата китайска международна търговия.

Износът към САЩ е намалял с 1,2% спрямо година по-рано, а този към Индия се е сринал с повече от половина, за Бразилия – с 26%. И трите страни са сред най-силно засегнатите от коронавирусната пандемия.

В същото време вносът на Китай от САЩ намалява с 13,5%, с 43,5% от Хонконг и с 29% от Европейския съюз.

Износът на Китай се оказа устойчив благодарение на продължаващото възстановяване на индустриалното производство, като производителите успяват да се възползват и от промяната във веригите на доставки, тъй като работата на индустриалните хъбове в ЕС и САЩ беше блокирана заради коронавируса, посочва Раджив Бисвас, главен икономист за азиатско-тихоокеанския регион на IHS Markit.

По статията работи: Елена Илиева