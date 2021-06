Египет и собствениците на Ever Given договориха компенсации за блокадата на Суец

Снимка: Bloomberg L.P.

Египетските власти и собствениците на кораба Ever Given, който блокира Суецкия канал по-рано през годината, са постигнали предварително споразумение за компенсация. Това съобщават представители на кораба, цитирани от Bloomberg.

„След продължителни дискусии с преговорния комитет на властите на Суецкия канал през последните няколко седмици бе достигнато принципно споразумение между страните“, заявиха от Stann Marine Ltd., базирана в Лондон адвокатска кантора, която обслужва собствениците и застрахователите на Ever Given.

Двете страни ще приключат сделката „колкото се може по-скоро“, след което ще бъдат направени някои допълнителни уговорки за пускането на кораба от Египет, посочиха от кантората. Засега не се разкриват финансовите подробности около споразумението.

400-метровият кораб Ever Given, един от най-големите контейнеровози в света, заседна в южната част на канала в края на март, като блокира ключовия транспортен коридор в продължение на шест дни и предизвика смут на пазарите. Ръководството на Суецкия канал първоначално искаше над 900 млн. долара за покриване на загубите и транспортните такси, щетите по време на спасителната операция и разходите за оборудване и труд. По-късно намали сумата на 550 млн. долара.

Японската компания Shoei Kisen Kaisha Ltd., собственикът на кораба, както и застрахователите му първоначално предложиха да платят 150 млн. долара.

Слез като бе освободен на 29 март, Ever Given акостира в т. нар. Голямото горчиво езеро – на половината път на канала, което често се използва за престой на кораби, и оттогава се намира там, задържан от египетските власти.

Корабът, менажиран от тайванската компания Evergreen Line, пътуваше от Китай за пристанището на Ротердам.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова