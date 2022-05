Изненадващ обрат - ЕС въвежда петролно ембарго срещу Русия

Изненадващ обрат се случи в Брюксел по време на Европейския съвет - лидерите на общността одобриха ембарго за руския петрол, с което вносът на руски петрол до края на годината ще намалее с 2/3. Новината съобщи председателят на Съвета Шарл Мишел в своя Twitter.

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO