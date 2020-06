Акционери могат да съдят Apple заради коментари на Тим Кук

Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук. Снимка: Mark Abramson/Bloomberg

Федерален съдия заяви, че Apple трябва да се изправи пред съдебно обвинение, че прикрива чрез имама спадащото търсене на iPhone, особено в Китай, което е довело до загуба в размер на десетки милиарди долари за акционерите, предава Ройтерс.

Въпреки че отхвърли повечето искове, окръжният съдия Ивон Гонзалес Роджърс постанови късно вчера, че акционерите могат да съдят компанията за коментарите на главния изпълнителен директор Тим Кук, който на 1 ноември 2018 г. при обявяването на финансовите резултати изтъкна силното търсене на iPhone. Това се случи само няколко дни преди Apple да каже на част от най-големите си поддоставчици да ограничат производството.

“При липсата на някакво природно бедствие или друга причина за намеса е просто неправдоподобно да се смята, че Кук не е знаел, че търсенето на iPhone в Китай спада, при това само дни преди да свие производствените линии“, пише Роджърс.

Съдията от Оукланд, Калифорния, посочва още, че решението на Apple да спре да отчита продажбите на iPhone “вероятно предполага, че обвиняемите очакват продадените бройки да намалеят“.

Apple не е отговорила веднага на запитването за коментар.

Искът, подаден от Employees’ Retirement System of the State of Rhode Island, е подаден, след като на 2 януари 2019 г. Кук неочаквано сви тримесечната прогноза за приходите заради търговското напрежение между САЩ и Китай.

Това беше първият път от пускането на iPhone на пазара през 2007 г., когато компанията от Купертино понижи прогнозата си за приходите. На следващия ден цената на акциите на Apple се срина с 10%, изтривайки 74 млрд. долара от пазарната капитализация.

При разговора си с анализаторите Кук заяви, че iPhone XS и XS Max имат „наистина добър старт“, както и че част от развиващите се пазари са изправени пред натиск върху продажбите, но „не бих поставил Китай в тази категория“.

До средата на ноември 2018 г. Apple заяви на производителите Foxconn и Pegatron да спрат плановете си за нови производствени линии на iPhone, а ключов доставчик е получил нареждане да намали съществено доставките, гласи жалбата.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Елена Илиева