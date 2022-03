България гони още 10 руски дипломати*

По предложение на компетентните власти на България, съгласувано с министър-председателя Кирил Петков, страната обяви днес 10 руски дипломати, акредитирани у нас, за персона нон грата, като им даде 72-часов срок да напуснат страната, съобщава Министерството на външните работи в прессъобщение.

Заместник-министърът на външните работи Васил Георгиев е връчил в този смисъл съответната вербална нота на посланик Елеонора Митрофанова.

Ten #Russian diplomats declared "persona non grata" in #Bulgaria



They were ordered to leave Bulgaria within 72 hours, the Bulgarian Foreign Ministry said. pic.twitter.com/01oLjw0lwX