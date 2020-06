Снимка: Ройтерс Архив

Работодателите могат да кандидатстват до 30-и юни включително за компенсации по схемата за запазване на заетостта, станала известна като мярката 60 на 40, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Оттам препоръчват документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина - чрез посещение в бюрото по труда, съобщава БНР.

От 1 юли намеренията на правителството са мярката да продължи да действа за още три месеца до 30 септември, но в нов вид.

По-рано днес парламентът одобри на първо четене актуализацията на държавния бюджет за 2020 г. Това беше втора ревизия за план-сметката в рамките на една година.

За да участва в механизма SURE страната ни трябва да осигури гаранции на стойност малко над 107,4 млн. евро. Cpeщy тях България щe мoжe дa пoлyчи зaeми зa пoĸpивaнe нa paзxoдитe зa бeзpaбoтицa, пopoдeнa oт eпидeмиятa - нaй-вeчe paзxoдитe, cвъpзaни c мяpĸaтa 60/40.

По време на обсъждането на корекциите в Закона за държавния бюджет на заседанието на ресорната бюджетна комисия от финансовото министерство обявиха, че ведомството подготвя искане за заем от 500 млн. евро. Тази сума отговаря на вече планираните от кабинета разходи по мярката 60 на 40 в размер на 1 млрд. лв., но към момента все още не е ясно дали ЕК ще отпуска заеми по SURE за вече направени или планирани разходи. Гаpaнциитe по SURE щe ce aĸтивиpaт, aĸo няĸoя oт дъpжaвитe, ĸoитo ca пoлyчили зaeми пo нeя, имaт зaтpyднeния c пoгacявaнeтo им или нe мoгaт дa ги въpнaт.

По статията работи: Аспарух Илиев