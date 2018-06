Спедитори: Протестите в Брюксел няма да помогнат на българските превозвачи

Снимка: АПИ

Ако българските превозвачи решат да протестират в Брюксел срещу новото европейско законодателство за автомобилните превози, това едва ли ще повлияе на преговорите, заявиха представители на Международната федерация на спедиторските асоциации - FIATA (InternationalFederation of Freight Forwarders Associations) и Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги - CLECAT (European Association for forwarding, transport, logistics and customs services).

Днес в София започват заседанията на бордовете на двете организации.

Припомняме, че станалата известна като закона „Макрон“ законодателна инициатива предвижда ограничения, засягащи превозвачите от Централна и Източна Европа. Т. нар. Мобилен пакет предвижда шофьорите да се прибират до родното си място на всеки три седмици; след третия ден в страна от ЕС да получават ставките в съответната държава; да нощуват в хотели, вместо в камионите.

„Проблемът е политически, не е професионален“, заяви Иван Петров, старши вицепрезидент на FIATA. „Президентът Макрон дойде на власт с обещанието за това законодателство“, припомни той и прогнозира, че ще се търси компромис.

„Европа е силно разделена и дотук нямаме компромис, но ще се търси такъв“, заяви Николете ван дер Ягт, генерален директор на CLECAT. Следващата седмица е много важна и по думите й ще се обсъждат нови компромисни предложения.

„Не мисля, че това е начинът“, каза тя за заплахите на българските превозвачи, че ще протестират в Брюксел.

Трябва да се действа чрез лобистките организации като CLECAT, препоръча Иван Петров. „Винаги има протести в Брюксел, но това не е нещо, което ще направи решението различно. Гласоподавателите са в други страни“, аргументира се той.

По-силно ще се отрази на цените премахването на каботажа, заявиха още спедиторите.

На въпрос как Brexit ще повлияе на превозите на товари в Европа председателят на CLECAT Стийв Паркър заяви, че британското правителство разглежда доста опции и една от тях е „споразумение за митническо партньорство или на практика да не декларираме нищо на границите“. Твърде рано е, още не знаем какво ще е финалното решение, но преговаряме в тази посока, каза той.

„Ако бъдат въведени митнически процедури между Великобритания и Европа, времето за транспорт ще се удължи и непродуктивният престой ще се увеличи, което ще повиши в някаква степен цените на транспорта“, каза Ангел Сафов, председател Националното сдружение на българските спедитори (НСБС).

Иван Петров очаква, ако пакетът за мобилност бъде приет в сега предложения вариант, допълнителни разходи и повишени цени за всички спедиторски компании в Европа. Не е изключено по думите му да се засили конкуренцията между видовете транспорт и на теория железниците могат да спечелят, „което им се удава трудно, защото не са гъвкави“.

Видовете транспорт са безкрайно небалансирани в Европа в полза на автомобилния транспорт, което има и социални последици, а европейската инфраструктура изостава спрямо Азия, допълни той.

Иван Петров отчете още, че превозите на товари с въздушен транспорт се развиват заедно с икономиката и в България също има развитие на този пазар.

Той очаква допълнителен тласък да даде концесията на Летище Пловдив.

Що се отнася до концесията на Летище София, ако тя се случи, спедиторите не очакват големи промени при каргото, тъй като на аеропорта не кацат големи машини и това създава ограничения за този пазар.

