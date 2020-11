Тръмп призна победата на Байдън, след това изтри туита*

Американският президент Доналд Тръмп показа признаци на отстъпление след президентските избори една седмица след обявяването на някои резултати, като същевременно почти не се държеше така, сякаш се готви за втори мандат.

В неделя президентът редактира деветия си сутрешен пост в Twitter, за да намери изход от затруднението как да признае поражението си и да претендира за победа едновременно. След това изтри публикацията си напълно.

"Той спечели, тъй като изборите бяха фалшифицирани", написа Тръмп в публикация, която бе отбелязана от Twitter, тъй като съдържа оспорвани твърдения за измама с избори.

По-рано за първи път той прие, че Джо Байдън е избран за следващия президент на страната, публикувайки съобщение в неделя, че демократът „спечели, защото изборите бяха фалшифицирани“.

„НЕ БЕ ПОЗВОЛЕН ДОСТЪП НА НАБЛЮДАТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ, гласуване с машини на частната компания Radical Left, Dominion, с лоша репутация и оборудване, което дори не може да се класира за Тексас (където спечелих с много!), Fake & Silent Media, & more!" написа Тръмп в публикация, която Twitter незабавно обозначи, че съдържа оспорени претенции за изборна измама.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!