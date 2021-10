Мултиклауд - новият модел на работа на дигиталния бизнес в бъдеще

Снимка: VMware

Компаниите днес използват различни приложения и платформи, за да управляват бизнеса си, като тези приложения са разпръснати в различни облачни среди (ползването на две или повече облачни платформи за различни задачи е известно като мултиклауд - бел. ред.). 75% от клиентите на VMware разчитат на два или повече публични облака, а 40% от тях използват три или повече, съобщиха от компанията.

Този мултиклауд подход увеличава скоростта на работа на приложенията и иновациите и позволява на организациите да бъдат много по-гъвкави и устойчиви. Една мулти-облачна среда обаче е много по-разнообразна, сложна и диверсифицирана от всичко, което организациите са управлявали в миналото. Тази сложност често води до компромис между скоростта на работа и управлението на риска, което забавя изпълнението и същевременно увеличава разходите.

"Мултиклауд е новият модел на работа на дигиталните бизнеси през следващите 20 години, докато цели индустрии се преоткриват и трансформират", коментира Рагу Рагурам, главен изпълнителен директор на VMware в съобщение до медиите.

"Организациите трябва да имат свободата да избират правилния облак въз основа на своите стратегически бизнес цели. Ние сме в уникалната позиция да преведем нашите клиенти от точката, в която се намират в момента, до мястото, където искат да стигнат", заяви той.

В рамките на своята годишна конференция VMworld 2021 компанията обяви новото си продуктово портфолио VMware Cross-Cloud Services, с което ще даде възможност на бизнесите да се адаптират към спецификите за работа в ерата на мултиклауд.

С нарастващия брой мобилни и облачни услуги, приложения, IoT и периферни устройства се увеличават и точките за достъп, което налага и разширяване на периметъра, който обхващат системите за сигурност. Не е изненада, че за 80% от организациите ръстът на обема на работата от вкъщи през 2020 г. е довел и до увеличаване на кибератаките.

Необходимостта от преосмисляне на досегашния начин на изграждане на системите за сигурност е един от основните изводи, които се оформиха по време на дискусия на кръгла маса, организирана по-рано днес от VMware България за българските медии в рамките на VMworld 2021. Панелната дискусия на тема “Leading companies become ‘anywhere organizations’ with the right digital foundation supporting their distributed workforce” беше модерирана от Бойчо Попов, ко-водещ на технологичното предаване UpDate по Bloomberg TV Bulgaria и главен редактор на Investor.bg.

Организациите в България трябва да обмислят модел на работа отвсякъде, е друг от изводите от дискусията.

Повечето компании в България днес приоритизират инструменти за дистанционно взаимодействие между служителите и все още не са започнали да мислят за сложността, която въвежда работният процес отвсякъде - сигурност, поддръжка, свързаност. Работата отвсякъде предоставя както предимства, така и предизвикателства за компании и системните интегратори трябва да разяснят на бизнеса тези две страни.

Последните 12-18 месеца показват, че служителите могат да бъдат продуктивни отвсякъде, затова много компании приемат хибридния модел на работа като новото нормално. Когато глобалните фактори излагат всекидневната оперативна работа на риск, инвестицията в технологичните решения, върху които оперира бизнеса, е ключова, смятат още участниците в кръглата маса.