Знания и талант ще демонстрират ученици в осмото издание на хакатона HackTUES

От 10 до 13 март ще се проведе осмото издание на ученическия хакатон HackTUES, организиран от учениците в столичното Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София. Участие в него ще вземат 250 ученици в 50 отбора. Ще има лекции, които да подготвят учениците преди 48-те часа хакатон, в който те трябва да реализират софтуерно или хардуерно решение за решаване на проблем. Това разказаха в предаването „Бизнес старт” на Bloomberg TV Bulgaria, координатор на ученическия хакатон HackTUES, и, част от екипа на ученическия хакатон HackTUES.

Темите не са засегнати в предишни години и се отнасят до работата в екип, нови технологии при мобилни приложения, свързани с роботиката, насоки как да презентираш уменията си и да си сигурен в способностите си.

Темата на събитието ще бъде обявена при откриването му на 10 март, от 18:30 ч. в YouTube канала на ТУЕС.

Над 20 компании от IT бранша се включват в събитието и предоставят ментори, които споделят своя опит. Всеки отбор има индивидуален ментор, който ще оказва съдействие. Екипът се състои от 13 души, а участниците в състезанието се стремят да са креативни и да излязат извън зоната си на комфорт.

Участниците ще могат да се консултират с лектори, които да им дадат насоки след оповестяване на темата. В петък и събота отборите ще работят с менторите и по проектите си. В неделя сутринта започват полуфиналите на събитието. Оценяването е разделено на два етапа – полуфинали и финали. От пет полуфинала пет отбора ще отидат на финал и от тях първите три ще спечелят парични стипендии. Всеки един спонсор също ще предостави награда, която ще бъде изненада.

„Работата в екип е едно от нещата, които най-много спъва участниците, защото за два дни нямаш време да опознаеш другите в екипа или да се разберете кой какво да прави. Участници са ученици от 11-и и 12-и клас, които вече са научили много и искат да покажат на какво са способни пред многото компании, които подкрепят събитието. В състезанието участват и ученици от 8-и и 9-и клас и целта е те да се научат на нови умения“, обясни Калоян Георгиев.

Помагат ли хакатоните на учениците по пътя им да се превърнат в IT професионалисти? По какъв начин бизнесът подкрепя ученическия хекатон? Стават ли екип ментори и отбор? Какво е влиянието на TUES обществото върху учениците и IT бранша? Какъв е делът на жените в българския IT сектор?

