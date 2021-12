Акциите на Lucid се сриват с над 13%

Снимка: Bloomberg LP

Акциите на американския производител на електрически превозни средства Lucid се сриват с над 13% в началото на сесията в понеделник, след като той предупреди, че е получил призовка, което предполага за възможно разследване от страна на американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC) на сливането му с компания със специално предназначение (SPAC).

Още по темата Конкурентът на Tesla Lucid излезе на борсата през задна вратичка



Автомобилният производител е получил искане за предоставяне на определени документи, свързани с разследване на SEC от 3 декември, става ясно от цитираните от Bloomberg регулаторни документи. Lucid пояснява, че разследването изглежда засяга сливането ѝ с Churchill Capital Corp. IV - компанията със специално предназначение, с която тя бе сключила сделка преди пазарния ѝ дебют през юли. Сделката оцени обединената компания на 24 млрд. долара.

Редица производители на електромобили, които станаха публични чрез сливания със SPAC, се затрудняват да издържат на значителните високи очаквания, а някои привличат регулаторния интерес към техните официално обявени цели и изявления. „Гледам на SPAC като на инструмент, друг лост, който да дръпнем, с който можем да ускорим нашата траектория“, заяви главният изпълнителен директор на Lucid Питър Роулинсън в интервю за Bloomberg. „Това е технологично състезание. Tesla са лидер. Ето защо те са толкова ценни, но Lucid също разполага с технологията", допълни той.

Акциите на Nikola Corp., Fisker Inc., Lordstown Motors Corp., Canoo Inc. и Arrival Ltd. поевтиняха значително от съответните им върхове.

За разлика от традиционното първично публично предлагане листването чрез SPAC позволява на компаниите да правят прогнози за бъдещите си приходи и печалби, преди самите те да станат публични.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова