Evergrande NEV обеща първа доставка на свой електромобил през 2022 г.

Снимка: Bloomberg L.P.

Звеното за електрически автомобили на China Evergrande Group обяви, че ще достави първото си превозно средство в началото на следващата година, засилвайки ангажимента си за масово производство само седмици, след като компанията призна за сериозните финансови затруднения в края на септември, съобщава Bloomberg.

По време на събитие в завода на концерна в Тиендзин Лю Юнджуо, президент на Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd., обеща да реализира първата доставка на превозно средство през 2022 г. , на която присъстваха ръководители на някои стратегически партньори, включително на германския доставчик Robert Bosch GmbH и японската Hitachi Ltd. От своя страна, партньорите обещаха да осигурят навременни доставки на компоненти.

Представител на местните власти заяви, че регионът ще осигури финансова помощ, за да гарантира, че компанията може да постигне „целите си за масово производство“.

Evergrande NEV заяви на 24 септември, че скоро служителите му няма да могат да получават заплати, ако не бъде намерен бързо инвеститор или купувач. Звеното изостава и при плащанията към своите доставчици на фабрично оборудване.

Компанията майка на Evergrande NEV пропусна две плащания по чуждестранни облигации миналата седмица. Двете пропуснати външни плащания се случват в момент, когато компанията, която има чуждестранен дълг от почти 20 млрд. долара, е изправена пред крайни срокове за плащане на лихви по доларови облигации на стойност 162,38 млн. долара идния месец.

Кризата около Evergrande Group разтърси световните финансови пазари, тъй като инвеститорите преценяват потенциалните последици от колапса на бедстващата строителна компания.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Кирилова