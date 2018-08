Tesla форсира дискусиите за възможното си сваляне от борсата

Снимка: Ройтерс

Бордът на директорите на американския производител на електрически автомобили Tesla Inc. се подготвя да разгледа бързо дръзкия и двусмислен гамбит на Илон Мъск за сваляне на компанията от борсата.

Директорите планират да се срещнат с финансови съветници през следващата седмица и вероятно ще кажат на Мъск да се оттегли, докато обсъждат предложението му, съобщи CNBC в четвъртък, цитирайки неидентифицирани източници, запознати с въпроса. Специална комисия от независими директори вероятно ще преразгледа детайлите, а Бордът е заявил на Мъск, който държи малко под 20% от компанията, че и той ще има нужда от свои отделни съветници.

Новината съвпада с изявлението на шестима членове на Борда на директорите от преди ден: че ще предприемат „подходящи следващи стъпки", за да оценят идеята на главния изпълнителен директор. Акциите на Tesla поскъпнаха с до 3,5% след материала, който бе публикуван след приключването на редовната сесия в четвъртък. Tesla не е коментирала темата пред Bloomberg.

47-годишният инвеститор и инженер Илон Мъск зашемети финансовите пазари във вторник, когато разкри в Twitter, че обмисля сделка за сваляне на Tesla, пионер в производството на електомобили, от борсата. Така Мъск вкара своите колеги от Борда на директорите в сериозно неудобство и безпрецедентна ситуация. Ходът на предприемача се случи след месеци, в които той се бореше с инвеститори, журналисти и анализатори за това дали Tesla може да реализира печалба и да произведе достатъчно от Model 3 за масовия пазар, за да отговори на търсенето.

Изявлението от три изречения, което публикуваха на следващия ден шестима членове на Борда, не отговори на важни въпроси, включително на това как ще бъде финансирана сделката и по какъв начин би могла да бъде структурирана тя.

Мъск каза във вторник, че е получил финансиране за свалянето, но не предостави никакви конкретни подробности. Не е ясно дали суверенният фонд на Саудитска Арабия, за който се твърди, че е придобил по-малко от 5% от акциите на Tesla, се е съгласил да финансира сделката, пояснява CNBC.

Tesla обикновено избираше Goldman Sachs Group Inc. или Morgan Stanley за водещ поемател, когато се стреми да набира капитал. Концернът нае Evercore Inc. за съветник при сделката за придобиването на SolarCity, която избра Lazard Ltd. като водещ консултант, както и няколко други големи банки.

Мъск намекна какво има предвид, като казва, че Tesla може да бъде частна компания извън борсата, след като в имейл до служителите си направи сравнения със Space Exploration Technologies Corp., където е председател и главен изпълнителен директор.

От години SpaceX има вътрешен пазар за служители и други акционери, които имат възможността да купуват или продават акции приблизително на всеки шест месеца. Създаването на подобна структура за Tesla би могло да помогне на Мъск, като се стреми да насърчи по-малките инвеститори да запазят своите акции. Освен всичко друго така ще се намали и размерът на парите, които Мъск ще трябва да набере за изкупуването.

