Uber и Lyft спечелиха битката за прекласификация на работниците в Калифорния

Снимка: Bloomberg L.P.

Компании от гиг икономиката ((gig economy - неофициалната заетост благодарение на ръста на онлайн платформите като Airbnb и Uber, чрез които хората купуват и продават услуги и работни места, б. ред.), включително Uber Technologies Inc., Lyft Inc. и DoorDash Inc., успяха да си издействат изключване по отношение на закон в щата Калифорния, който изисква от тях да прекласифицират голяма част от своите работници в служители, съобщава Bloomberg.

Решението за прекласифициране беше потвърдено в края на октомври от апелативен съд в Калифорния, взето преди това от по-ниска съдебна инстанция.

Компаниите, заедно с DoorDash Inc., Postmates Inc. и Instacart Inc., набраха над 189 милиона долара за инициатива за гласуване на 3 ноември, като поискаха избирателите да ги освободят от тази прекласификация.

Жителите на Калифорния, одобриха чрез гласуване мярка, която освобождава компаниите от условия на закона, известен като A.B. 5. Почти 58% от гласувалите подкрепят предложението срещу 42% „против“.

Шофьорите, които работят за Uber, Lyft, DoorDash и други компании от сферата, ще получат някои нови корпоративни права, но все пак няма да могат да се възползват от привилегиите и защитата при пълната заетост. Според някои изчисления по този начин Uber и Lyft ще спестят над 100 млн. долара годишно от разходи за заетост.

Предложение 22 (Proposition 22), както се нарича вотът, е най-скъпият референдум в историята на Калифорния.

Одобрението на мярката означава, че гиг компаниите ще могат да продължат да използват независими изпълнители за поддръжката на своите услуги. Работниците ще получат нов набор от обезщетения, като например здравно осигуряване и минимални почасови доходи въз основа на броя активни работни часове, без онези часовете, прекарани в чакане за клиент.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Бойчо Попов