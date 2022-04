Китайски строител се сблъсква с дефолт заради Covid блокадата в Шанхай

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Китайската строителна компания Zhenro Properties заяви, че е пропуснала плащания по две офшорни облигации и очаква още четири неизпълнения през следващите месеци поради продължаващата блокада в Шанхай, наложена от местните власти за овладяване на новите огнища на коронавирус, съобщава Ройтерс. Zhenro посочва, че възнамерява да извърши плащания до края на май.

Акциите на 30-ия по големина строител в Китай приключиха последната борсова сесия с ценови спад от 10%.

„През последните няколко седмици, поради ситуацията с COVID блокадата в Шанхай, някои от операциите на компанията бяха спрени и напредъкът при продажбите и разпореждането с активи беше забавен“, изтъкват от компанията.

Zhenro е пропуснала да плати 20,4 млн. долара по облигации в рамките на 30-дневен гратисен период, след като техният падеж изтече на 10 март.

Става въпрос за дълг на стойност общо 540 млн. долара.

Zhenro също така отбелязва, че може да пропусне купонни плащания по своите облигации от септември 2020 г., юни 2020 г. и януари 2020 г., които имат гратисни периоди, приключващи съответно на 10 април, 14 април и 14 май. Възможно е също така компанията да не успее да изплати главница от 23,4 млн. долара относно дължимите книжа, емитирани през април 2021 г. , до 13 април, предупреждава Zhenro.

Въпросните четири облигации са на обща стойност над 860 млн. долара.

Строителят планира да удължи падежа на своя деноминира в юани и чуждестранни валути дълг и да се разпореди с активи на стойност до 4 млрд. юана (630 млн. долара) през първото полугодие, съобщават пред Ройтерс източници, запознати с темата.

От началото на година общият размер на пропуснатите плащания по деноминирани в чуждестранни валути облигации на китайски компании нараства до 8 млрд. долара, в това число 25 облигации, деноминирани в долари и една, деноминирана в хонконгски долари, изчислява Bloomberg.

В същото време редица китайски банки, в това число Commercial Bank of China Ltd. и Bank of Communications Co., предлагат на своите клиенти от Шанхай отсрочка за плащанията по ипотечни заеми за три месеца поради продължаващата коронавирусна блокада в града.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева